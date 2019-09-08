Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Пуарье

7 сентября Нурмагомедов победил своего оппонента в титульном бою в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Поединок был остановлен в середине третьего раунда после удушающего приема россиянина.



Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Хабиб Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC в легком весе по итогам боя с американцем Дастином Пуарье, пишет РИА Новости.

7 сентября Нурмагомедов победил своего оппонента в титульном бою в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Поединок был остановлен в середине третьего раунда после удушающего приема россиянина.



Таким образом, теперь на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Пуарье, в свою очередь, потерпел шестое поражение в карьере, а в его активе так и осталось 25 выигранных поединков.