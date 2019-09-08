Хабиб Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC в легком весе по итогам боя с американцем Дастином Пуарье, пишет РИА Новости.
7 сентября Нурмагомедов победил своего оппонента в титульном бою в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Поединок был остановлен в середине третьего раунда после удушающего приема россиянина.
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Пуарье
18:48 08.09.2019
7 сентября Нурмагомедов победил своего оппонента в титульном бою в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Поединок был остановлен в середине третьего раунда после удушающего приема россиянина.
Хабиб Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC в легком весе по итогам боя с американцем Дастином Пуарье, пишет РИА Новости.
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