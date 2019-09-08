13 мифов о здоровом и правильном питании

Овсянка, конечно, очень полезна. Но начинать день с её употребления не совсем правильно. Лучше всего завтракать белковой пищей.

Овсянка, конечно, очень полезна. Но начинать день с её употребления не совсем правильно

Сейчас на каждом углу трубят о пользе правильного питания. Очень часто далёкие от этой темы люди путают здоровое питание с диетами, тем самым только вредят себе. От этого образуется много слухов и мифов о ПП. Сегодня мы их развеем.

Миф №1: организму нужен детокс

Считается, что организм нуждается в очищении при помощи определенных продуктов и методик. Якобы это поможет вывести все токсины и шлаки, которые копятся в наших органах. Звучит это, конечно, увлекательно, так как кажется, что мы станет здоровее от подобного питания. Но на деле детокс — расплывчатый термин. Ведь в организме есть печень, которая как раз и занимается этой функцией. Доказательств того, что специально проводимый детокс может привести к очищению так и нет.

Миф №2: яйца повышают уровень холестерина

Об этом говорилось уже не раз, но мы считаем важным повторить: яйца (а особенно желтки) в небольших количествах не способны повлиять на уровень холестерина. Чтобы произошёл скачок, нужно съедать не меньше 20 штук в день. Но сложно представить человека, который бы ел такое количество яиц. Поэтому в здоровое питание вполне можно включить яйца и ничего с сердечно-сосудистой системой не будет.

Миф №3: насыщенные жиры вредны

О вреде насыщенных жиров говорят очень часто. Именно поэтому при правильном питании их советуют избегать. Но на самом деле они могут быть полезны, ведь содержат жирные кислоты, необходимые функционированию организма. Конечно, есть жиры, способные нанести вред. Но многое зависит от их количества, как впрочем, и при многих других аспектах здорового питания.

Миф №4: нельзя есть дрожжевой хлеб

В правильном питании есть ещё одно довольно нелепое правило. А именно: запрет на хлеб, приготовленный на живых дрожжах. Считается, что они не погибают. Попадая в желудок, они вызывают большие проблемы со здоровьем. Но это абсолютно неверно, так как при воздействии высоких температур любые дрожжи погибают.

Миф №5: жирные продукты вызывают лишний вес

Да, жиры легко откладываются в организме, однако они, как и углеводы, являются отличным источником энергии. Кроме того, они задействованы в большом количестве химических процессов в организме. Лишний вес может образоваться только из-за чрезмерного употребления жиров, что, конечно, тоже запрещено при здоровом питании. Впрочем, много углеводов и белков тоже навредят здоровью и фигуре.

Миф №6: сахар надо заменить фруктозой

По правилам здорового питания фруктоза намного полезнее сахара. Отчасти это действительно так, поэтому она активно используется в сладких продуктах, является заменой сахарозы и добавляется в пищевые добавки. Но чрезмерное её употребление может довести до проблем с сердцем и сосудами. Поэтому надо быть крайне осторожным при выборе сладостей с фруктозой, отдавая предпочтение свежим фруктам, ведь количество добавки в них ничтожно, из-за чего она не может нанести вред.

Миф №7: из-за профицита калорий потолстеешь

Отчасти это действительно так. Но в вопросе здорового питания надо обращать внимания не только на количество калорий в рационе, но и на их качество, свой образ жизни. Сбалансированное и правильное питание даже при незначительном превышении калорий не приведёт к прибавке веса.

Миф №8: нет лишнего веса, значит, ты здоров

Худые, стройные и подтянутые люди априори кажутся более здоровыми. Но это одно из самых больших заблуждений в области здорового питания. Действительно, у полных людей больше проблем со здоровьем. Но у худых людей жир тоже может скапливаться, правда, на внутренних органах, что намного опаснее. Если он копится годами, то приводит к серьёзным проблемам. Также те, кто постоянно сидят на диетах, страдают от недостатка питательных веществ, ухудшая своё здоровье.

Миф №9: от бананов можно умереть

Бананы — источник калия, который часто обвиняют во всех смертных грехах. В том числе считается, что его чрезмерное количество может привести к летальному исходу. Но это лишь миф. Ведь организм способен выводить калий быстрее, чем человек может его употреблять. Можно есть бананы со спокойной совестью.

Миф №10: люди не должны есть мясо

Кто-то полагает, что здоровое питание должно содержать минимум мясной пищи, так как она не подходит человеческому организму. Но давно доказано, что мы всеядны. Люди употребляли мясо на протяжении всей эволюции и им свойственно продолжать это делать — это нормально. Главное помнить, чтобы мясо не превращалось в единственный источник энергии, так как это может плохо закончится. Вы же помните про переизбыток насыщенных жиров?

Миф №11: кофе вредит здоровью

Приверженцы правильного питания стараются исключить из рациона кофе, так как он якобы вредит здоровью. На деле в нём содержатся сильнейшие антиоксиданты. При разумном употреблении напитка никаких проблем с самочувствием не возникнет.

Миф №12: соки полезны, как и фрукты

Безусловно, свежевыжатые соки полезны. Но нельзя полностью ими заменять свежие фрукты. В них намного меньше клетчатки, которая очень важна для здоровья. Ну и естественно, не стоит употреблять пакетированные соки, так как в них неимоверно много сахара, консервантов и пищевых добавок, что точно не добавит здоровья человеку.

Миф №13: на завтрак лучше есть овсянку

Овсянка, конечно, очень полезна. Но начинать день с её употребления не совсем правильно. Лучше всего завтракать белковой пищей. И тем более не есть овсянку быстрого приготовления или обработанные овсяные хлопья, которые лишены всех питательных веществ.

Источник: medikforum.ru