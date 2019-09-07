Россия и Украина обменялись заключенными

Самая масштабная за последние годы передача Россией и Украиной удерживаемых лиц состоялась. Семь десятков человек доставили в Москву и Киев. Этому предшествовали долгие переговоры. Ранее Владимир Путин называл одновременное освобождение россиян и украинцев «хорошим шагом» в нормализации отношений двух стран. Как это происходило — в материале РИА Новости.
Бортом из Киева
Историческая акция состоялась, констатировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Москву в рамках договоренности прилетели 35 человек.
Среди пассажиров самолета, прибывшего в Москву седьмого сентября, находился и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Двадцать восьмого августа его освободили в Киеве, но журналист обязан являться в суд или к следователю по первому требованию. Вышинский, находившийся под стражей 470 дней, хочет доказать свою невиновность. «Это главная сейчас для меня задача», — подчеркивал он. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Бортом из Москвы
Российская сторона передала украинских военных, задержанных в Керченском проливе. Они освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Омбудсмен гарантировала, что военные будут участвовать в проводимых Россией следственных действиях.
В ноябре прошлого года украинские корабли нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого пришлось применить оружие. Всего на борту оказались 24 человека. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Украинские СМИ также сообщили, что с российской стороны передан режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Его фотографии в аэропорту Киева уже есть в Сети. В Киеве встречали и осужденного в России за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко.
По еще двум украинским гражданам, Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, у Москвы была «особая позиция». Пятого сентября Владимир Путин, встречаясь во Владивостоке с одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, сказал, что решение по этим двум фигурантам — «сложный для нас вопрос, но мы будем двигаться в этом направлении». Карпюк и Клых получили сроки по обвинению в участии в 1990-х годах в военных действиях в Чечне.
Политическая воля
Переговоры по одновременному освобождению активизировались в конце июня, когда Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть задержанных после инцидента в Керченском проливе. В середине июля президенты провели первый телефонный разговор, и Зеленский поднимал этот вопрос. Вторая беседа состоялась 7 августа.
То, что Киев готов делать серьезные шаги в этом направлении, подтвердилось 28 августа, когда из-под стражи освободили Кирилла Вышинского. Этому предшествовала победа партии Зеленского на выборах в Раду, что позволило сформировать новый кабмин. Таким образом, Владимир Зеленский получил существенную поддержку не только избирателей, но и ветвей власти.
О том, что переговоры почти завершились, 5 сентября сообщил Владимир Путин. «Я думаю, что он (процесс одновременного освобождения. — Прим. ред.) будет достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», — сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума. И добавил, что к этому решению стороны пришли «исходя из соображения гуманности».
Источник: РИА Новости