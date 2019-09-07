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Россия и Украина обменялись заключенными

21:27 07.09.2019 Фото: Алексея Венедиктова/aavst
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Всего на борту из России оказались 24 человека. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Освобожден режиссер Олег Сенцов.

Россия и Украина обменялись заключенными
Фото Алексея Венедиктова/Эхо Москвы. Россияне, освобожденные Украиной

Самая масштабная за последние годы передача Россией и Украиной удерживаемых лиц состоялась. Семь десятков человек доставили в Москву и Киев. Этому предшествовали долгие переговоры. Ранее Владимир Путин называл одновременное освобождение россиян и украинцев «хорошим шагом» в нормализации отношений двух стран. Как это происходило — в материале РИА Новости.
Бортом из Киева
Историческая акция состоялась, констатировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Москву в рамках договоренности прилетели 35 человек.

Ранее утром сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский указом помиловал 16 удерживаемых лиц, среди них три женщины. Однако официальных данных по спискам пока нет.
Среди пассажиров самолета, прибывшего в Москву седьмого сентября, находился и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Двадцать восьмого августа его освободили в Киеве, но журналист обязан являться в суд или к следователю по первому требованию. Вышинский, находившийся под стражей 470 дней, хочет доказать свою невиновность. «Это главная сейчас для меня задача», — подчеркивал он. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Бортом из Москвы
Российская сторона передала украинских военных, задержанных в Керченском проливе. Они освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Омбудсмен гарантировала, что военные будут участвовать в проводимых Россией следственных действиях.
В ноябре прошлого года украинские корабли нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого пришлось применить оружие. Всего на борту оказались 24 человека. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Украинские СМИ также сообщили, что с российской стороны передан режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Его фотографии в аэропорту Киева уже есть в Сети. В Киеве встречали и осужденного в России за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко.
По еще двум украинским гражданам, Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, у Москвы была «особая позиция». Пятого сентября Владимир Путин, встречаясь во Владивостоке с одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, сказал, что решение по этим двум фигурантам — «сложный для нас вопрос, но мы будем двигаться в этом направлении». Карпюк и Клых получили сроки по обвинению в участии в 1990-х годах в военных действиях в Чечне.
Политическая воля
Переговоры по одновременному освобождению активизировались в конце июня, когда Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть задержанных после инцидента в Керченском проливе. В середине июля президенты провели первый телефонный разговор, и Зеленский поднимал этот вопрос. Вторая беседа состоялась 7 августа.
То, что Киев готов делать серьезные шаги в этом направлении, подтвердилось 28 августа, когда из-под стражи освободили Кирилла Вышинского. Этому предшествовала победа партии Зеленского на выборах в Раду, что позволило сформировать новый кабмин. Таким образом, Владимир Зеленский получил существенную поддержку не только избирателей, но и ветвей власти.
О том, что переговоры почти завершились, 5 сентября сообщил Владимир Путин. «Я думаю, что он (процесс одновременного освобождения. — Прим. ред.) будет достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», — сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума. И добавил, что к этому решению стороны пришли «исходя из соображения гуманности».

Источник: РИА Новости

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От редакции

Прекрасно!

Аноним, 07 сентября 2019 22:09
когда то патриоты смеялись,что Украина воюет с Россией, но Россия на войну не явилась. Ну так обмен пленными прямо говорит о том, что теперь и Россия признает себя фактически воюющей стороной... Пленные - это следствие и неизбежный атрибут именно войны. А как именно она ведется - вопрос отдельный.

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