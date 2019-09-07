На городскую Доску почета попали продавцы, врачи и строители Бердска

В 2019 году на бердскую Доску почета занесли 25 человек и 17 коллективов. Этой традиции исполнилось 10 лет. Отмечая победителей, власть отметила, что благодаря им Бердск считается лучшим по условиям жизни городом в Новосибирской области.

305 бердчан и 101 трудовой коллектив за 11 лет получили всеобщее признание

В День города 7 сентября в администрации Бердска вручили свидетельства о занесение на Доску почета.

Традиция отмечать профессиональные достижением на городской Доске почета возникла в 2009 году. Трудовые заслуги 305 бердчан и 101 трудового коллектива за 10 лет получили всеобщее признание.

Доска почета — это памятный список выдающихся бердчан, которые внесли особый вклад в развитие Бердска.



— История делается людьми, во имя и во благо людей. Развитие города — работа конкретных людей. Спасибо вам большое, за любовь к городу, за его красивую историю, за его будущее, которое в ваших руках, которыми вы прославляете Бердск, — отметил глава города Евгений Шестернин.

Председатель совета депутатов Валерий Бадьин поблагодарил горожан, за то, что они делают город краше, умнее, добрее, придают новые импульсы развитию. Благодаря чему Бердск по условиям проживания занимает лидирующее место в Новосибирской области и по праву находится на втором место после Новосибирска.

Коллектив детской художественной школы «Весна» во второй раз будет размещен на Доске почета.

— Мы горды и счастливы. Это очень почетно, что отмечают значимость и достижения коллектива. Родители смотрят и гордятся, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор детской художественной школы «Весна» Татьяна Юдинцева.

На Доску почета занесены:

Бессонова Ольга Викторовна

Создатель и руководитель Школы дизайна «Меланж» На протяжении 23 лет школа подготавливает высококвалифицированных специалистов, успешно работающих не только на российских предприятиях легкой промышленности, но и в ряде зарубежных стран.

Городницына Людмила Александровна

Врач-терапевт участкового взрослого поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница». Грамотный, высококвалифицированный специалист, достигший высоких показателей в профессиональной деятельности. Обладает высоким чувством долга, ответственностью и трудолюбием. В 2010 году внесена в книгу «Лучшие люди России».

Гриднев Евгений Витальевич

Бригадир комплексной лесозаготовительной бригады АО «Бердский лесхоз». Большой опыт Евгения Витальевича в организации технологического процесса валки леса позволяет добиваться высоких результатов в заготовке леса и превышать плановые показатели. В 2018 году отмечен сертификатом «Лучший по профессии».

Дудочкина Ольга Георгиевна

Врач-терапевт участкового взрослого поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница». Высококвалифицированный специалист с высоким чувством профессионального долга. Работает с полной отдачей сил, знаний и опыта, четко и правильно принимает решения в экстремальных ситуациях. Стаж работы 47 лет. Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Делий Александр Иванович

Водитель автомобиля МБУ «Центр муниципальных услуг» г. Бердска. Грамотный специалист, наставник молодого поколения водителей. Выполняет должностные обязанности на высоком уровне, тем самым повышает престиж своей профессии. За свою доброту и рациональный подход к работе пользуется заслуженным уважением коллег.

Кобзева Валентина Александровна

Технолог цеховой производственной лаборатории ООО ПО «Сиббиофарм». Ответственно относится к своей непосредственной работе, требовательна как к себе, так и к коллегам. Умеет оперативно принимать решения по достижению поставленной цели. Является наставником для молодых специалистов.

Марченко Евгений Иванович

Ведущий специалист по работе с молодежью МБУ «Отдел по делам молодежи». Один из опытнейших звукорежиссеров города. Под его руководством в 2018 году команда города Бердска «Великолепная десятка» завоевала специальную номинацию «Лучший остросюжетный сценарий» и ГРАН-ПРИ Областного творческого конкурса «Мы в кадре».

Мишина Людмила Александровна

Химик ООО «Теплогенерирующая компания-1». Грамотный и ответственный специалист. Обладает высокой работоспособностью, самостоятельно принимает решения в трудных ситуациях и берет ответственность за результат своей деятельности. Является наставником молодежи.

Мешкова Валентина Дмитриевна

Руководитель клуба — «Здоровье для всех». Активно и успешно работает над улучшением качества жизни пожилых людей. Внедрила различные спортивные занятия, танцы, художественную самодеятельность. Обменивается опытом с клубами пенсионеров области. Обладатель премии общественного признания «Благодарим».

Никитина Любовь Кимовна

Директор ООО «Природа-С». Представляет собой образец современного руководителя с активной гражданской позицией и социальной ответственностью за производимую продукцию. Ведет просветительскую деятельность среди коллег в разных городах России на тему сохранения здоровья человека.

Овчинникова Тамара Афанасьевна

Председатель Совета ветеранов ОАО «Бердский Хлебокомбинат». 26 лет возглавляет общественную организацию. Главной задачей своей работы считает поддержание активной жизненной позиции ветеранов, заботу и особое внимание к участникам ВОВ, труженикам тыла.

Огородникова Людмила Викторовна

Заместитель генерального директора ООО «Сибирский медведь». Грамотно и качественно организует деятельность спектра гостинично-спортивных комплексов в направлении предоставления услуг питания и проживания гостей города.

Андреева Людмила Николаевна

Преподаватель по классу фортепиано МБУ ДО. «Бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова» Высокий профессионализм педагога подтверждается успехами учеников на международных и региональных конкурсах. Является неизменным руководителем ансамбля скрипачей преподавателей детских музыкальных школ Новосибирской области. Почетный работник культуры города Бердска.

Пономарев Алексей Александрович

Электрогазосварщик ООО «Вторнефтепродукт». При выполнении должностных полномочий проявляет высокую компетентность и целеустремленность. Владеет передовым отечественным и зарубежным опытом по профилю деятельности, грамотно применяет эти знания в повседневной работе.

Притыко Татьяна Евгеньевна

Педагог-психолог МБОУ ДО «Центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения «Перспектива». Специалист своего дела, который на протяжении многих лет осуществляет функцию сопровождения и контроля выполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Показатели результативности работы отмечены различными наградами муниципального и областного уровня.

Пугачева Елена Павловна

Судебный пристав-исполнитель Отдела судебных приставов по г. Бердску НСО. Высокое чувство ответственности и требовательность к себе позволяют достичь высоких результатов в профессиональной деятельности. Внесла большой вклад в лидировании отдела по количеству оконченных исполнительных производств.

Плотникова Валентина Васильевна

Заместитель директора по капитальному ремонту ООО «СтройРегионСервис». Высокий уровень профессионализма в сочетании с организаторскими способностями позволили добиться значительных достижений в сфере жилищного строительства города. Успешно координирует работу по взаимодействию с общественными и производственными организациями города.

Солодухина Наталья Николаевна

Режиссер МАУ «Дворец культуры «Родина». Работает во Дворце культуры «Родина» с 1992 года. Все эти годы активно занимается пропагандой театрального искусства среди детей и молодежи. Возглавляет театр-студию «Гистрион» и является бессменным режиссером образцового коллектива «Театр кукол».

Терехова Татьяна Викторовна

Учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8». Учитель высшей квалификационной категории, обладает высокой культурой педагогического труда. С 2007 года является организатором городского вокального и художественного конкурса «Весенняя капель». Победитель конкурса «Учитель года-2007».

Тихонов Александр Иванович

Фрезеровщик 6-го разряда АО «Бердский электромеханический завод». Высококвалифицированный специалист. Стаж работы составляет 45 лет. Опытный наставник, готовый словом и делом помочь не только молодым, но и коллегам со стажем.

Чепрасова Наталья Анатольевна

Социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Является активным, инициативным работником с большим чувством долга и ответственностью. Неравнодушно относится к проблемам своих подопечных, много сил и времени отдает своей работе, всегда готова прийти на помощь пожилым гражданам и инвалидам.

Чумакова Татьяна Евгеньевна

Воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27 «Родничок». Яркая творческая личность, исследователь, приоритетным направлением которого является совершенствование непосредственной образовательной деятельности с детьми. Стаж работы в детском саду 33 года, это 17 выпусков детей, которым была подарена частица своей души, любви и тепла.

Хорев Сергей Дмитриевич

Слесарь-инструментальщик 4 разряда АО «Бердский электромеханический завод». Опытный квалифицированный специалист инструментального цеха БЭМЗа. Значительный опыт работы, большое трудолюбие и ответственность позволяют выполнять средне-суточные задания на 120%. Является наставником для молодых рабочих. Обладатель звания «Лауреат заводской премии».

Хиль Жанна Валерьевна

Начальник отдела по обеспечению судопроизводства Бердского городского суда Новосибирской области. Эффективно и последовательно организует работу отдела, применяет новые подходы к решению возникающих проблем. Является наставником для молодых работников аппарата суда. В коллективе пользуется заслуженным уважением.

Яковлева Нина Николаевна

Врач-терапевт участкового взрослого поликлинического отделения. Ответственный, высококвалифицированный врач. На протяжении многих лет возглавляла участковую терапевтическую службу поликлиники. Является наставником не одного поколения участковых врачей. Постоянно повышает свой профессиональный уровень путем самообразования, участвует в конференциях.

Трудовые коллективы предприятий и учреждений Бердска

Коллектив ООО «Бердская строительная компания»

Генеральный директор Рязанцев Валерий Павлович Динамично развивающаяся компания. Основной вид деятельности – производство изделий из проволоки. Активно участвует в социальных и благотворительных мероприятиях города. Является призерами и победителями региональных и областных отраслевых конкурсов.

Коллектив раскройно-заготовочного цеха ООО «Обувь России»

Генеральный директор Юнг Сергей Александрович. Коллектив цеха состоит из профессиональных, трудолюбивых и инициативных сотрудников. Обеспечивают высокий уровень выполнения технико-экономических показателей плана по производству обуви.

Коллектив ООО «Санаторий «Рассвет»

Директор Полещук Руслан Альбертович. Эффективно решает поставленные задачи организации лечения и отдыха взрослых и детей. Коллектив добросовестно и ответственно работает над сохранением и укреплением здоровья отдыхающих, организацией содержательного досуга.

Коллектив ООО «Бердский кирпичный завод»

Директор Амиров Фаик Балахан Оглы. В 2018 году стал победителем среди отраслевых предприятий в конкурсе «Лучший трудовой коллектив». Качество производимого кирпича всегда отвечает установленным ГОСТам. Ежегодно увеличивается объем отгруженных товаров.

Коллектив Бердского участка Искитимского отделения АО «Новосибирскэнергосбыт»

Директор Искитимского отделения АО «Новосибирскэнергосбыт» Хам Илларион Виссарионович Неоднократно награжден званием «Лучший участок Искитимского отделения» за высокие результаты деятельности и повышение качества работы. Коллектив участка – это команда единомышленников с богатой историей, традициями.

Коллектив МУП «Бердское автотранспортное предприятие»

Директор Бороздина Елена Викторовна Целью деятельности предприятия является осуществление регулярных городских пассажирских перевозок. Золотой фонд коллектива – его бесценные кадры, передающие молодому поколению профессиональный опыт и особое трудолюбие.

Коллектив Бердской городской общественной палаты

Председатель Щербенева Марина Валерьевна В 2018 году по инициативе Бердской городской общественной палаты создан общественный совет по вопросам здравоохранения при городской больнице, попечительский совет приюта для животных «Надежда» и организован Совет волонтеров. Накопленный опыт работы Общественной палаты востребован на территории Новосибирской области.

ООО «Бердская птицефабрика» «Алмаз»

Директор Данилов Павел Борисович На протяжении 25 лет деятельности приоритеты работы коллектива неизменны – производство экологически безопасного продукта для населения. Продукция поставляется в различные регионы России.

Авторский коллектив отдела главного конструктора АО «Бердский электромеханический завод»

Председатель Совета директоров Осин Виктор Константинович Коллектив в предельно сжатые сроки успешно выполнил разработку мобильных радиолокационных станций «Подлет-М» и «Каста-ВМ». По тактико-техническим характеристикам данные радиолокационные станции являются самыми современными и эффективными, производимыми в России.

Коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Директор Комарова Марина Геннадьевна Педагогический коллектив школы №1 – это коллектив педагогов высочайшего уровня, который успешно реализует ряд инновационных региональных и федеральных проектов. В 2018-2019 школа отличилась особыми достижениями, показав очень высокую результативность прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися.

Коллектив детского поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»

Заведующая отделением Ткаченко Ирина Александровна Вот уже 66 лет детское поликлиническое отделение оказывает медицинскую помощь детскому населению г. Бердска. Коллектив состоит из неравнодушных людей, готовых всегда прийти на помощь своим маленьким пациентам.

Коллектив Спортивного клуба «Кристалл»

Президент Голубев Виктор Алексеевич Спортивный клуб предоставляет широкие возможности для развития и популяризации спорта в городе Бердске. Высокопрофессиональный кадровый состав и многофункциональная материально-техническая база – залог успеха и качества предоставляемых услуг.

Коллектив АО «Бердский строительный трест»

Генеральный директор Воронин Александр Алексеевич Стабильно работающее предприятие, выполняющее все виды строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения, жилья и социально-культурной сферы. В 2019 году предприятие отмечает 60-летие со дня образования.

Коллективы бердских офисов Банка «Левобережный» (ПАО)

Начальник Бердского регионального офиса Банка «Левобережный» (ПАО) Арбатский Сергей Викторович Единственный банк в городе Бердске, взявший на себя обязательство по пополнению транспортных карт и оказывающий данную услугу в двух офисах города. В августе 2019 года исполнилось 25 лет со дня открытия первого офиса Банка в г. Бердске

Коллектив МБОУ ДО «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро»

Директор Тыщенко Михаил Викторович. За 25 лет деятельности школы педагогами подготовлены спортсмены высокого уровня, члены сборных команд Новосибирской области и Российской Федерации.

Педагогический коллектив МБУ ДО «Детская художественная школа «Весна»

Директор Юдинцева Татьяна Николаевна. Успехи коллектива – это опыт и мастерство применения передовых методик в обучении подрастающего поколения. Школа включена в официальный реестр лауреатов Всероссийской Национальной Премии в номинации «Лучшее образовательное учреждение России (школа искусств)».

Коллектив ООО «Производственно-коммерческий холдинг «ПродСиб»

Генеральный директор Болтрукевич Владимир Константинович Многопрофильная организация, объединяющая производственные предприятия, розничную сеть продовольственных магазинов. Предприятие в 2019 году отметило 30-летний юбилей. Имеет богатые традиции, уделяет первостепенное внимание социальной и культурной жизни сотрудников.