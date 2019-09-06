Окончательно устранили коммунальную аварию на перекрестке улиц Ленина и Герцена в Бердске

Коммунальную аварию на пересечении улиц Ленина и Герцена в Бердске окончательно ликвидировали. Об этом 5 сентября «Курьер. Среда. Бердск» заявил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
— Там уже все закопали, осталось только восстановить благоустройство. Помпу убрали. Там остались только сигнальные «флажки» на месте провала. МУП КБУ обещает в этом году завершить благоустройство. Ситуация на контроле находится, — заявил Захаров.
По его словам, канализационная система «работает хорошо». Ради этого проведена большая работа. Осталось только восстановить дорогу возле гаражей.
Почти год аварию на канализационных сетях на перекрестке улиц Герцена и Ленина не могли устранить. Осенью прошлого года там образовался подпор, причиной которого оказалось 40-литровое ведро, наполненное бетоном и камнями, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». К поиску подпора в канализации начались 5 октября 2018-го, когда на проезжую часть вылилась канализация дома №126 по улице Ленина.
Комбинату бытовых услуг пришлось разрыть дорогу вблизи гаражного комплекса у остановки «Радиозавод», чтобы найти причину подпора.
В апреле 2019 года снова провалился асфальт на том же перекрестке. И снова коммунальщики включили насосы, от шума которых все лето изнемогали жители соседних домов.
— Почему в течение двух лет аварию не устранили и когда ее собираются устранять? Почему руководство КБУ считает возможным нарушать закон об уровне шума в ночное время, тем более так долго? — возмущались бердчане. — Мы находимся в совершенно невыносимых условиях промышленного шума в течение всего дня, в том числе в вечернее время и ночью. И если сейчас можно хотя бы закрыть окна, то в ближайшем будущем и это будет невозможно. Закрытые окна не полностью предохраняют от этого шума и вибрации. Но скоро нам придется спать в условиях, сравнимых с работающим цехом промышленного предприятия.
По заверениям вице-мэра Владимира Захарова, больше коммунальные проблемы на пересечении улиц Ленина и Герцена не будут беспокоить горожан.