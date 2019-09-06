Окончательно устранили коммунальную аварию на перекрестке улиц Ленина и Герцена в Бердске

Мучения бердчан, длившиеся год, закончились. Канализация работает, провал закопали, осталось только восстановить разрушенную дорогу. Это Комбинат бытовых услуг обещает сделать до конца 2019 года.

На месте коммунальной аварии осталось только предупреждающее ограждение

Коммунальную аварию на пересечении улиц Ленина и Герцена в Бердске окончательно ликвидировали. Об этом 5 сентября «Курьер. Среда. Бердск» заявил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Там уже все закопали, осталось только восстановить благоустройство. Помпу убрали. Там остались только сигнальные «флажки» на месте провала. МУП КБУ обещает в этом году завершить благоустройство. Ситуация на контроле находится, — заявил Захаров.

По его словам, канализационная система «работает хорошо». Ради этого проведена большая работа. Осталось только восстановить дорогу возле гаражей.

Почти год аварию на канализационных сетях на перекрестке улиц Герцена и Ленина не могли устранить. Осенью прошлого года там образовался подпор, причиной которого оказалось 40-литровое ведро, наполненное бетоном и камнями, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». К поиску подпора в канализации начались 5 октября 2018-го, когда на проезжую часть вылилась канализация дома №126 по улице Ленина.

Комбинату бытовых услуг пришлось разрыть дорогу вблизи гаражного комплекса у остановки «Радиозавод», чтобы найти причину подпора.

В апреле 2019 года снова провалился асфальт на том же перекрестке. И снова коммунальщики включили насосы, от шума которых все лето изнемогали жители соседних домов.

— Почему в течение двух лет аварию не устранили и когда ее собираются устранять? Почему руководство КБУ считает возможным нарушать закон об уровне шума в ночное время, тем более так долго? — возмущались бердчане. — Мы находимся в совершенно невыносимых условиях промышленного шума в течение всего дня, в том числе в вечернее время и ночью. И если сейчас можно хотя бы закрыть окна, то в ближайшем будущем и это будет невозможно. Закрытые окна не полностью предохраняют от этого шума и вибрации. Но скоро нам придется спать в условиях, сравнимых с работающим цехом промышленного предприятия.

По заверениям вице-мэра Владимира Захарова, больше коммунальные проблемы на пересечении улиц Ленина и Герцена не будут беспокоить горожан.