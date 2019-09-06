Около 1000 участников культурной олимпиады прошли в колонне по главной улице Бердска

34 команды будут соревноваться по 13 номинациям. Победители покажут свои номера в гала-концерте 7 сентября, в День города. В Бердске определится самый культурный район Новосибирской области.

Участников областной культурной олимпиады, шестой по счету, впервые на своих площадках примет Бердск

6 сентября в Бердске открылась шестая культурная олимпиада Новосибирской области. Около тысячи участников со всей Новосибирской области съехались, чтобы показать свои таланты и мастерство. Творческий форум стартовал с шествия по главной площади Бердска.

От имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и правительства Новосибирской области замглавы региона Сергей Нелюбов поздравил с праздником и отметил, что основная миссия культурной олимпиады в сохранении и приумножении культурных традиций, это выявление и поддержка талантов, что является ключевым направлением государственной политики.

— Дух олимпиады — это дух соперничества. Но я убежден, что всех вас объединяет дух творчества, представление своего района, своей малой родины, который объединяет ваш талант. Культурная олимпиада — это состязание культурных олимпийцев, неравнодушных к своей работе, к региону, к Родине. Я желаю участникам успехов, зрителям — хороших впечатлений.

Пусть победит самый культурный район

Зампредседателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политики законодательного собрания Новосибирской области Оксана Марченко поблагодарила за любовь к профессии, за то, что работники культуры воспитывают таланты:

— Сегодняшнее мероприятие пусть будет больше похоже на общение, обмен профессиональным опытом. Успехов, и пусть победит самый культурный район, — пожелала Оксана Анатольевна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, поздравляя с творческим праздником, повторил кричалку бердской команды: «Культурной олимпиаде бердчане очень рады, пусть дружба победит!».

— Сегодня хорошая, солнечная погода, замечательная. А желтый цвет зонтиков пусть радует, как солнышко, — отметила участница Оксана Самусь из Карасука.

Команда из Краснозерского района предстали в виде муз.

— Пусть эти музы способствуют нашей победе во всех номинациях, — поделилась начальник отдела культуры Краснозерского района Наталья Шевлюга.

34 команды будут соревноваться по 13 номинациям два дня. Выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества, торговые ряды, мастер-классы по гончарному, кузнечному, ткацкому делу, чеканке монет, фотозоны ждут гостей творческого форума.

Театрализованное представление на тему «Весь мир – театр», фильм о концертно-театральных событиях, театральных деятелях, исторических и культурных личностях, конкурс художников «Сибирский Арбат», фольклорное творчество, народное пение есть в программе олимпиады.

7 сентября пройдет гала-концерт участников олимпиады, завоевавших золотые и серебряные медали. Концерт и награждение участников олимпиады стартует с 16.00.

Автор видео Елена Белоусова



Автор видео Елена Белоусова



Автор видео Елена Белоусова

