Мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии

«Маша и Медведь» отправились на острова

Российский мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment в Великобритании. В кинопрокате Италии в 2015–2016 годах мультфильму удалось заработать €4,3 млн, но успех российских релизов на британском рынке малопредсказуем, говорят эксперты.

С 20 сентября полнометражный релиз сериала «Маша и Медведь» выйдет в кинотеатрах Великобритании и Ирландии, сообщил “Ъ” коммерческий директор управляющей этим брендом Animaccord Group Алексей Меркулов. Мультфильм покажет киносеть Vue Entertainment, прокат будет длиться как минимум четыре недели в 89 кинотеатрах. Релиз включает уже вышедшие серии и часть третьего сезона мультсериала, которая будет показана впервые. Дистрибутором выступит британская Generation Media. Господин Меркулов не уточняет, какую долю от сборов она получит, но поясняет, что целом в Великобритании она варьируется в пределах 5–25%.

Это не первый опыт проката «Маши и Медведя» за рубежом: в 2015 году Warner Bros. выпустила набор серий в Италии на 550 экранах. С 23 декабря 2015-го по 10 января 2016 года кассовый сбор составил €4,34 млн, говорит Алексей Меркулов. Также Animaccord сотрудничала с Pathe Live Kids по кинорелизу во Франции и Нидерландах в январе 2017 года и выпускала мультфильм в кино на Ближнем Востоке и в Бразилии.

89 кинотеатров — небольшая роспись в сравнении с хитами кинопроката Великобритании. Например, вышедшие летом «Король Лев» и «История игрушек-4» получили около 700 кинотеатров.

В 2019 году у всех российских релизов в Великобритании был только ограниченный прокат на 10–15 экранов на одну-две недели, отмечает главный редактор портала Kinodata.pro Сергей Лавров. Сборы «Маши и Медведя» сложно предсказать исходя из проката других российских релизов. «В прошлом году только драма «Нелюбовь» показала великолепный результат в Великобритании, собрав $400 тыс. в 40 кинотеатрах. Однако наш мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» в марте 2019 года в прокате этой страны провалился, заработав в 97 кинозалах только $50 тыс., «Притяжение» Федора Бондарчука собрало только $19 тыс. в 59 кинозалах»,— указывает господин Лавров.

«Великобритания вообще очень непростой рынок для зарубежного неанглоязычного кино»,— согласен аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко. Так, вторая часть мультфильма «Снежная королева» выходила примерно таким же форматом в сети Vue, заработав примерно $19,5 тыс. в 94 кинотеатрах в премьерный уикенд в декабре 2014 года, напоминает он. Первая часть была более успешна в октябре 2014 года — около $200 тыс. в 84 кинотеатрах за четыре недели.

«Маша и Медведь» при этом единственная российская франшиза, заметная на мировом рынке игрушек, указывает эксперт NPD Ирина Седова.

По данным NPD, на рынке Европы (без учета России) в первом полугодии 2019 года этот бренд занимал 45-е место среди лицензий на игрушки. Кинорелиз может подстегнуть продажи, считает госпожа Седова. По данным License Global, оборот лицензионных товаров Animaccord по бренду «Маша и Медведь» в мире составил за 2018 год $327 млн.

В России мультсериалы каждый месяц выходят в кинотеатрах в рамках проекта «Мульт в кино». Сборы каждой части проекта в среднем составляют 5–10 млн руб. «Мульт в кино» начинал в 2015 году со 148 кинотеатров, а в 2019-м выходил уже в 863, отмечает гендиректор дистрибуционной компании MVK Павел Смирнов. «Целевая аудитория подобных программ мультфильмов в кинотеатрах — три–семь лет, это часто первый поход ребенка в кино, как правило, длина такого сеанса длится не более 45 минут»,— говорит гендиректор 0+ Media («Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и др.) Александр Саблуков. Поэтому сборы и перспективы проката таких программ ограничены аудиторией, которая потенциально намного меньше, чем у полнометражных мультфильмов, отмечает он, тем не менее для компании это дополнительная статья доходов и имиджевый инструмент.

Источник: Ъ