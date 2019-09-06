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Общество / Стиль жизни

Есть супы можно, но не обязательно: не заставляйте ребенка!

20:59 06.09.2019 Фото: pixabay
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Родителям нужно следить не столько за тем, едят ли их дети суп, сколько за тем, чтобы в рационе присутствовало достаточно питательных веществ — белков, жиров и углеводов.

Есть супы можно, но не обязательно: не заставляйте ребенка!
Есть супы можно, но не обязательно

Если ребенок отказывается есть суп, не нужно заставлять его употреблять первое «через не хочу». По мнению врача, утверждения об обязательности супов в питании надуманные и необоснованные.

Врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко отметил в общении с журналистами, что в российской культуре питания уважение к супам является в большей мере данью традициям, чем реальной необходимостью, связанной с пользой для здоровья. Причем и в детском питании тоже.

«Суп на обед — именно национальная традиция. В других культурах мира ситуация очень разная вплоть до полного игнорирования супов. Например, в средиземноморской кухне, которая сейчас крайне популярна, супы отсутствуют», — высказался гастроэнтеролог.

По словам Алексея Головенко, фактически суп представляет собой кипяченую воду с небольшой примесью питательных веществ. Он подчеркнул, что с точки зрения работы пищеварения нет никакой разницы, съедается человеком овощной суп с куском мяса, или же съедаются по отдельности овощи, мясо и запиваются водой.

В то же время, есть самому только одни супы и тем более кормить детей только лишь супами не нужно – это не полезно и в какой-то мере опасно для здоровья.

«Если ребенка кормить одними супами, питание может получиться недостаточно калорийным и сытным», — предостерег специалист.

Он посоветовал родителям следить не столько за тем, едят ли их дети суп, сколько за тем, чтобы в рационе присутствовало достаточно питательных веществ — белков, жиров и углеводов.

Источник: medikforum.ru

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