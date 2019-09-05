В рубрику «Сообщи свои новости» написал Герасим:
Весь день в районе Торгового центра на Микрорайоне слышны громкие прерывающиеся гудки, напоминающие \»занято\» в телефоне. Ни отдохнуть, ни закрыться невозможно — эти звуки проникают всюду. Что это такое? И когда этому безобразию будет конец?
Что за звуки в районе ТЦ Микрорайона? Эти звуки проникают всюду
22:08 05.09.2019
И когда этому безобразию будет конец?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Герасим:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Вы из слышите?
Что за звуки в районе ТЦ Микрорайона? Эти звуки проникают всюду
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