Грабитель с ножом требовал денег от прохожего в Бердске

Жертве удалось вырваться и убежать. Он обратился к дежурившим неподалеку сотрудникам ГИБДД. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Злоумышленник, угрожая ножом, требовал отдать ему деньги

В Бердске раскрыт разбой, сообщили сегодня, 5 сентября, в управлении МВД по Новосибирской области.

4 сентября около 9 часов вечера к сотрудникам ГИБДД, находившимся на посту, обратился гражданин, который сообщил, что у дома по улице К. Маркса на него напал неизвестный. По словам мужчины, злоумышленник, угрожая ножом, требовал отдать ему деньги, но потерпевший смог вырваться и убежать.

Сотрудники полиции незамедлительно направились к месту происшествия, где задержали подозреваемого. Задержанный был доставлен в дежурную часть полиции. Им оказался 44-летний житель Бердска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Проводится расследование. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.