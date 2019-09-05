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Помолились солдаты прямо в строю близ взорванных военных складов под Ачинском

18:30 05.09.2019 Фото: kerpc.ru
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Отец Алексий совершил молебен, объехал в бронемашине территорию складов с иконой, окропил святой водой командный состав, военнослужащих и технику и раздал всему личному составу иконки Пресвятой Богородицы.

Помолились солдаты прямо в строю близ взорванных военных складов под Ачинском
Военнослужащие части войск ПВО в Ачинском районе помолились прямо у места несения службы

29 августа штатный священник Казанского собора города Ачинска иерей Алексий Александров посетил воинскую часть № 97646 Противовоздушной обороны Военно-Воздушных Сил (ПВО ВВС) России, дислоцированную близ деревни Каменка Ачинского района.

Отец Алексий совершил молебен, объехал в бронемашине территорию складов с Порт-Артурской иконой Божией Матери, окропил святой водой командный состав, военнослужащих и технику и раздал всему личному составу иконки Пресвятой Богородицы, — информирует сайт aksobor.ru.

Затем священник и прихожане храмов Ачинского благочиния совершили автомобильный крестный ход вокруг города, совершая молебны у поклонных крестов, установленных на въездах в город.

Напомним, что пожар и серии взрывов на армейском складе боеприпасов близ деревни Каменка разразились 5 августа. В ночь с 5 на 6 августа в Казанском соборе Ачинска был совершен молебен о сохранении человеческих жизней и усмирении огненной стихии перед образом Небесной Царицы «Неопалимая Купина», иконами Архистратига Михаила и праведного Даниила Ачинского.

Источник: kerpc.ru

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От редакции

Неверующие молчали?

Новый мэр, 05 сентября 2019 21:15
Ну и тупость
Юрий Шпедт, 05 сентября 2019 21:18
Я попов понимаю: им нужен приход, чтобы выростал доход.
Как то мы отслужили без молитв...
Стыд и позор офицерам 21 века...
igk63, 05 сентября 2019 21:48
Когда космические корабли бороздят просторы большего....
Аноним, 05 сентября 2019 22:34
Тихого
Поросёнок Пётр, 06 сентября 2019 00:05
Кадила крутятся - бабки мутятся

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