Подозреваемого в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске нашел сам ее отец

Мужчина догонял избившего его дочь, но тому удалось сбежать. Вскоре отец девочки смог вычислить имя злоумышленника и даже адрес проживания. С добытыми сведениями он пойдет в полицию. Похожие случаи уже бывали в Бердске.

Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Отец 17-летней девушки, пострадавшей от нападения в Бердске, сам нашел подозреваемого. Школьница возвращалась домой с торжественной линейки 1 сентября, когда в подъезде дома №37 на улице Попова перед собственной квартирой сзади по голове ее ударил мужчина. Подробности происшествия сегодня, 4 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал отец девушки Иван Почевалов. Преследовать девочку напавший начал от магазина рядом с домом, зашел в подъезд, поднялся на лифте. А после того, как открылись двери — ударил несколько раз кулаком.

— Дочь закричала, ударилась о дверь. Мы с женой сидели на кухне и услышали все это. Я выбежал прямо в трусах и побежал за ним. Отстал на два этажа, выбежал на улицу — уже никого не было. Пока я метался, искал его по углам, за машинами, он ушел, — рассказывает Иван.

Семья сняли побои у ребенка и обратились в полицию, написали заявление. По пути зашли в магазин рядом с домом и взяли видео с камер наблюдения. Фото-скрин подозреваемого мужчины 2 сентября Иван добавил в объявление о розыске мужчины на своем профиле в социальной сети «ВКонтакте». Девочка узнала в нем нападавшего. Также данные передали в полицию.

— Нам сказали, что делом будет заниматься участковый, что это, вроде как, бытовой случай. Супруга была возмущена, шумела в полиции. В результате мы записались к начальнику полиции Бердска на завтра (5 сентября — прим. ред.), — говорит Иван Почевалов.

После публикации в соцсети Ивану написала девушка, которая видела погоню. Она рассказала, что убегавший мужчина был с листовками, и что он пошел дальше «их вставлять по гаражам». Отец девушки нашел эти листовки, взял оттуда номер компании, которая там рекламировалась.

— Я им отправил на ВатсАп фото мужчины с камер, они подтвердили, что у них есть такой сотрудник. Сказали его имя, телефон и адрес. Сам я боюсь к нему ехать, потому что я сидеть не хочу (боится, что не сдержится и покалечит — прим. ред.). Информацию передадим в полицию или сегодня или завтра начальнику отдела МВД Бердска. Я запросил еще в этой компании его фамилию, пока ответа не было, — говорит отец пострадавшей девочки.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что заявление по данному факту действительно есть, сейчас проводится проверка.

В социальной сети «ВКонтакте» Ивану написала женщина и рассказала похожую историю. Год назад в микрорайоне Белокаменном Бердска с ее дочерью случился такой же случай. Тогда им отказали в возбуждении уголовного дела. Иван Почевалов и его супруга волнуются, что им тоже полиция откажет. Завтра они должны пойти на прием к начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову. Читайте подробности в ближайшие дни.