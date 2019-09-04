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Подозреваемого в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске нашел сам ее отец

17:01 04.09.2019, Алена Романцова Фото: со страницы социальной сети «ВКонтакте» Ивана Почевалова
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Мужчина догонял избившего его дочь, но тому удалось сбежать. Вскоре отец девочки смог вычислить имя злоумышленника и даже адрес проживания. С добытыми сведениями он пойдет в полицию. Похожие случаи уже бывали в Бердске.

Подозреваемого в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске нашел сам ее отец
Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Отец 17-летней девушки, пострадавшей от нападения в Бердске, сам нашел подозреваемого. Школьница возвращалась домой с торжественной линейки 1 сентября, когда в подъезде дома №37 на улице Попова перед собственной квартирой сзади по голове ее ударил мужчина. Подробности происшествия сегодня, 4 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал отец девушки Иван Почевалов. Преследовать девочку напавший начал от магазина рядом с домом, зашел в подъезд, поднялся на лифте. А после того, как открылись двери — ударил несколько раз кулаком.

— Дочь закричала, ударилась о дверь. Мы с женой сидели на кухне и услышали все это. Я выбежал прямо в трусах и побежал за ним. Отстал на два этажа, выбежал на улицу — уже никого не было. Пока я метался, искал его по углам, за машинами, он ушел, — рассказывает Иван.

Семья сняли побои у ребенка и обратились в полицию, написали заявление. По пути зашли в магазин рядом с домом и взяли видео с камер наблюдения. Фото-скрин подозреваемого мужчины 2 сентября Иван добавил в объявление о розыске мужчины на своем профиле в социальной сети «ВКонтакте». Девочка узнала в нем нападавшего. Также данные передали в полицию.

— Нам сказали, что делом будет заниматься участковый, что это, вроде как, бытовой случай. Супруга была возмущена, шумела в полиции. В результате мы записались к начальнику полиции Бердска на завтра (5 сентября — прим. ред.), — говорит Иван Почевалов.

После публикации в соцсети Ивану написала девушка, которая видела погоню. Она рассказала, что убегавший мужчина был с листовками, и что он пошел дальше «их вставлять по гаражам». Отец девушки нашел эти листовки, взял оттуда номер компании, которая там рекламировалась.

— Я им отправил на ВатсАп фото мужчины с камер, они подтвердили, что у них есть такой сотрудник. Сказали его имя, телефон и адрес. Сам я боюсь к нему ехать, потому что я сидеть не хочу (боится, что не сдержится и покалечит — прим. ред.). Информацию передадим в полицию или сегодня или завтра начальнику отдела МВД Бердска. Я запросил еще в этой компании его фамилию, пока ответа не было, — говорит отец пострадавшей девочки.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что заявление по данному факту действительно есть, сейчас проводится проверка.

В социальной сети «ВКонтакте» Ивану написала женщина и рассказала похожую историю. Год назад в микрорайоне Белокаменном Бердска с ее дочерью случился такой же случай. Тогда им отказали в возбуждении уголовного дела. Иван Почевалов и его супруга волнуются, что им тоже полиция откажет. Завтра они должны пойти на прием к начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову. Читайте подробности в ближайшие дни.

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От редакции

Как думаете, успеют поймать нападавшего?

Аноним, 04 сентября 2019 17:43
Попытка изнасилования - бытовой случай. Правильно, что его искать, он же про путина гадости не писал. А вот благодаря такой работе полиции, Пичушкин был на свободе долгое время, да и других маньяков не сразу ловили.
Raven, 04 сентября 2019 22:29
Про попытку изнасилования в статье не нашёл. Из каких источнтков у Вас информация?
Новый мэр, 04 сентября 2019 17:52
Отец молодец
Михаил, 04 сентября 2019 19:26
Бред какой-то! Напал на девочку, избил, хотел изнасиловать, ну или еще что там ему хотят повесить и дальше пошел разносить листовки? А может все было совсем не так? Может девочка с компанией его оскорбляла или издевалась как-то над ним, кидали в него палками, камнями, листовки его рвали или еще что-то, детишки в этом возрасте еще те...., видел не раз такие ситуации. И может он ее совсем не бил, а просто припугнул, толкнул, а та уже наплела целую гору вранья, у нас такое не первый раз, что дети врут.
ГАД, 04 сентября 2019 20:00
Полностью согласен маньяки так не делают, смотрите телевизор, они щемятся и скрываются.
Лика, 04 сентября 2019 21:48
Девочка просто шла, совсем одна, без компании и совсем даже не рядом с ним. Он вслед за ней шёл. Видео посмотрите.
Аноним, 04 сентября 2019 19:30
Отец выполнил работу полицейских. Принёс им готовое на блюдечке. И что? Какой бытовой случай? Нужно уголовное дело заводить. Пора разрешить людям защищать себя и близких самим, а полицию за ненадобностью расформировать.
Аноним, 04 сентября 2019 20:25
НВР:
полиция не хочет работать . Это же не протестующих разгонять . Обязательно нужно следить за этой ситуацией. Кстати наверняка отказ заводить уголовное дело имеет юридическое определение . Нужно писать заявление на полицейских , если они будут и дальше саботировать . Это для всех граждан важно . Это наша безопасность . Если как пишут уже был такой случай , то кто виноват в том , что он повторился ? Кто виноват в том , что преступник не пойман ? Может его вообще не искали !
Аноним, 04 сентября 2019 20:34
Что толку возмущаться ! Гражданам города нужно объединяться и защищать свои права .Пока мы молчим , нас не замечают ! Написать совместное заявление -почему не реагируют на обращения граждан ? Это и есть причина преступлений . А если бы отец догнал этого чёрта ? Что бы он с ним сделал ? И что потом сидеть ? Это каждого из нас касается . У нас дети сёстры братья !
Аноним, 04 сентября 2019 20:54
НВР:
его поймать не сложно, если уж полицаи откажуься, гадо идти в прокуратуру и поднимать общественность, этот гад под прикрытием так называемых защитнтков может много дел наделать
Raven, 04 сентября 2019 21:09
Чего то я не допонял. Он ехал с ней в лифте, затем при выходе её из лифта он её ни с того ни с сего ударил. Или вышел из лифта следом за ней и у двери квартиры просто так ударил. В таком случае он психически нездоровый. Или была прелюдия в виде угроз, домогательства или оскорблений. Либо попытка изнасилования. Либо оговор с другой стороны. А может кто-то другой её ударил, ведь она могла не видеть, так как по описанию удары или удар был сзади со спины. В обшем полная неясность или информация здесь передана в искаженном или неполном виде.
Михаил, 04 сентября 2019 21:35
Согласен! Что-то явно не так в этой истории, "Курьер" как всегда криво преподносят информацию.
Гость, 04 сентября 2019 21:44
Ударил кто-то другой, а убегал этот? Странный тип, действительно
Raven, 04 сентября 2019 22:18
Гость, он действительно странный. "После публикации в соцсети Ивану написала девушка, которая видела погоню. Она рассказала, что убегавший мужчина был с листовками, и что он пошел дальше «их вставлять по гаражам». Видела погоню.... пошёл дальше.... вставлял потом листовки... Просто много странностей, либо так изложен материал в статье, что возникает масса вопросов
Михаил, 04 сентября 2019 21:16
Люди, остановитесь! Вы еще даже не знаете как все было на самом деле, а уже мужика обвинили во всех грехах! Вы слышали только одну сторону, наплести можно все, что угодно, в итоге все может оказаться кардинально противоположно рассказанному, такое было уже не один раз за последнее время!
Лика, 04 сентября 2019 21:43
А вторую даже слушать не хочется. Что тут неясного то. Или что, вдруг выяснится, что девочка сама на него набросилась, а он отбивался? И от отца побежал просто так, наверное, знакомиться не хотел.
Судя по фото, мужику уже полтинник, девочке 17 - что ещё вам нужно, чтоб сделать выводы?
Raven, 04 сентября 2019 21:58
Лика, мне 53, соседской девушке 22. Какой можно сделать вывод?
Лика, 04 сентября 2019 22:48
Raven, вы тоже её преследуете и по голове бьёте?
Аноним, 04 сентября 2019 21:44
Позор полиции. Вообще работать не хотят
Юрий Шпедт, 04 сентября 2019 21:50
Ну кто нибудь из предводителей городских может организовать награждение отца на дне города?
Если бы не отец, то кто мог это распутать!??
Солдат спит - служба идёт.
Лика, 04 сентября 2019 22:06
Да, хорошо бы. Молодец он
Moris, 04 сентября 2019 21:55
что-то тут кто-то не договаривает
Lex Luthor, 04 сентября 2019 23:52
Если наша доблестная полиция откажет, сразу путь держать в прокуратуру. И на полицию писать, и на про этот случай.
Никита, 05 сентября 2019 00:22
Ключевое слово было изначально проверка. После результатов всё будет ясно кто есть кто. А может и не будет.

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