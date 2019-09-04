Подозреваемого в нападении на школьницу 1 сентября в подъезде дома в Бердске нашел сам ее отец

Отец 17-летней девушки, пострадавшей от нападения в Бердске, сам нашел подозреваемого. Школьница возвращалась домой с торжественной линейки 1 сентября, когда в подъезде дома №37 на улице Попова перед собственной квартирой сзади по голове ее ударил мужчина. Подробности происшествия сегодня, 4 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал отец девушки Иван Почевалов. Преследовать девочку напавший начал от магазина рядом с домом, зашел в подъезд, поднялся на лифте. А после того, как открылись двери — ударил несколько раз кулаком.
— Дочь закричала, ударилась о дверь. Мы с женой сидели на кухне и услышали все это. Я выбежал прямо в трусах и побежал за ним. Отстал на два этажа, выбежал на улицу — уже никого не было. Пока я метался, искал его по углам, за машинами, он ушел, — рассказывает Иван.
Семья сняли побои у ребенка и обратились в полицию, написали заявление. По пути зашли в магазин рядом с домом и взяли видео с камер наблюдения. Фото-скрин подозреваемого мужчины 2 сентября Иван добавил в объявление о розыске мужчины на своем профиле в социальной сети «ВКонтакте». Девочка узнала в нем нападавшего. Также данные передали в полицию.
— Нам сказали, что делом будет заниматься участковый, что это, вроде как, бытовой случай. Супруга была возмущена, шумела в полиции. В результате мы записались к начальнику полиции Бердска на завтра (5 сентября — прим. ред.), — говорит Иван Почевалов.
После публикации в соцсети Ивану написала девушка, которая видела погоню. Она рассказала, что убегавший мужчина был с листовками, и что он пошел дальше «их вставлять по гаражам». Отец девушки нашел эти листовки, взял оттуда номер компании, которая там рекламировалась.
— Я им отправил на ВатсАп фото мужчины с камер, они подтвердили, что у них есть такой сотрудник. Сказали его имя, телефон и адрес. Сам я боюсь к нему ехать, потому что я сидеть не хочу (боится, что не сдержится и покалечит — прим. ред.). Информацию передадим в полицию или сегодня или завтра начальнику отдела МВД Бердска. Я запросил еще в этой компании его фамилию, пока ответа не было, — говорит отец пострадавшей девочки.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что заявление по данному факту действительно есть, сейчас проводится проверка.
В социальной сети «ВКонтакте» Ивану написала женщина и рассказала похожую историю. Год назад в микрорайоне Белокаменном Бердска с ее дочерью случился такой же случай. Тогда им отказали в возбуждении уголовного дела. Иван Почевалов и его супруга волнуются, что им тоже полиция откажет. Завтра они должны пойти на прием к начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову. Читайте подробности в ближайшие дни.
полиция не хочет работать . Это же не протестующих разгонять . Обязательно нужно следить за этой ситуацией. Кстати наверняка отказ заводить уголовное дело имеет юридическое определение . Нужно писать заявление на полицейских , если они будут и дальше саботировать . Это для всех граждан важно . Это наша безопасность . Если как пишут уже был такой случай , то кто виноват в том , что он повторился ? Кто виноват в том , что преступник не пойман ? Может его вообще не искали !
его поймать не сложно, если уж полицаи откажуься, гадо идти в прокуратуру и поднимать общественность, этот гад под прикрытием так называемых защитнтков может много дел наделать
Судя по фото, мужику уже полтинник, девочке 17 - что ещё вам нужно, чтоб сделать выводы?
Если бы не отец, то кто мог это распутать!??
Солдат спит - служба идёт.