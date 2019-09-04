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Задолжавший за коммуналку 400 тыс. рублей требует взыскать 2 млн с мэрии и КБУ в Бердске

16:30 04.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Военный пенсионер судится с властью и коммунальщиками, считая, что ему неправильно начисляют плату за отопление. Бердчанин накопил долг почти за 6 лет. Но отказывается платить даже по суду.

Задолжавший за коммуналку 400 тыс. рублей требует взыскать 2 млн с мэрии и КБУ в Бердске
Бердский горсуд неоднократно рассматривал иски недовольного коммунальными услугами бердчанина

В бердском городском суде 3 сентября начался процесс по иску военного пенсионера к мэрии, депутатскому корпусу и Комбинату бытовых услуг Бердска. Горожанин хочет взыскать с ответчиков деньги за некачественное, по его мнению, предоставление коммунальных услуг, пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

При этом истец несколько лет не платит за отопление, поскольку считает, что плату за него начисляют неправильно.

Во вторник судья Оксана Лихницкая постановила начать дело, поступившее в суд в мае 2019 года, с начала. По словам Натальи Сафроновой, истец изменил сумму компенсации — штраф и моральный вред, которую хочет взыскать с ответчиков за нарушение прав потребителей, повысив ее. Теперь он указал сумму иска в размере 2 млн 157 тыс. рублей.

— Истец проживает в частном доме, но имеет централизованное отопление. Он не согласен с нормативами и начислениями, просит уменьшить до нуля суму начислений, произведенных с 2010-го по 2016 год. За это время ему начислили 400 393 рубля. Но он не платит, так как не согласен с нормативами, принятыми Советом депутатов Бердска в 2009 году, — прокомментировала помощник председателя Бердского горсуда.

По ее словам бердчанин не первый раз обращается в суд по поводу платы за коммунальные услуги. И каждый раз ему отказывают в удовлетворении иска. Хорошо знакомы с истцом и в КБУ, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор Комбината Владимир Воспанчук.

Возглавив КБУ, он поднял судебную «подноготную» и позвал на встречу военного пенсионера.
— Он сказал, что хочет горячую воду. Но дом у него далеко находится, и нет циркуляции. Доходит теплая вода. Чтобы ее восстановить, надо миллиона 3-4 вложить. Я ему предложил от себя лично подарить водонагреватель. Или провести газ, который рядом. Он бы мог горячей водой огород поливать. Но он пошел дальше «воевать», — рассказал Владимир Викторович.

По его сведениям, бердчанин одновременно судится с департаментом по тарифам Новосибирской области.

— Каждый человек имеет право обратиться в суд. Но в данном случае я не могу понять, что человек хочет. Требовать от нас изменения нормативов и тарифов бесполезно. Их утверждает областной департамент, — отметил Воспанчук.

Часть долга за коммуналку, по его словам, КБУ отсудил у гражданина. Но он не платит даже по решению суда.

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От редакции

Кто победит?

Аноним, 04 сентября 2019 17:05
а чего 6 лет молчал?
закон на стороне КБУ - надо было счетчик ставить на отопление
Аноним, 04 сентября 2019 23:34
а почему 6 лет кбу бездействовало в части сбора оплаты за предоставленные услуги? может умышленно на пене хотят разжиться?
Аноним, 04 сентября 2019 17:09
Жаль, что КБУ и мэрия не могут с него судебные расходы взыскать. Обогатились бы уже, и военный пенсионер, может быть, успокоился
Новый мэр, 04 сентября 2019 20:06
А Воспанчук всем дарит водонагреватель?
Аноним, 04 сентября 2019 20:42
...не согласен с нормативами и начислениями, просит уменьшить до нуля суму начислений, произведенных с 2010-го по 2016 год...
Лучше не спорить, а попросить судью списать данные долги за истечением срока давности.
Аноним, 04 сентября 2019 23:58
Если циркуляции нет, то может иски подавать, причём регулярно. Образец дадут в юр. отделе ГЖИ по НСО. А КБУ, в свою очередь, может поставить прибор учёта, учитывающий температуру, и начислять по фактической (тогда он не сможет больше иметь оснований для этих исков).

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