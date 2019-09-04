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При повышении доходов и производительности труда перейдет на 4-дневную рабочую неделю Россия

17:30 04.09.2019 Фото: pixabay
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Министр экономического развития Максим Орешкин назвал условия сокращения рабочего времени для россиян. Свое мнение Минтруд выскажет до 30 сентября.

При повышении доходов и производительности труда перейдет на 4 дневную рабочую неделю Россия
Министр экономического развития считает, что необходимо повышение доходов населения и производительности труда

Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — отметил министр.

При этом он не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели. «Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно», — подчеркнул Орешкин.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.

Источник: ТАСС

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От редакции

Вы потеряете от 4-днейной рабочей недели?

Аноним, 04 сентября 2019 17:46
"повышение доходов населения и рост производительности труда"? Не видать нам 4х дневной рабочей недели.
Аноним, 04 сентября 2019 19:59
Вам нет, депутатам да.

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