За 140 млн рублей отремонтировали 7 км Бердского шоссе

Участок трассы от Матвеевки до проспекта Строителей обновили в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жителей Бердска, ездящих на работу в Новосибирск, новость порадовала.

В этом году в рамках проекта БКАД планируется отремонтировать 20 км автодорог

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что подрядная организация ООО «Дорсиб плюс» завершила ремонт отрезка Бердского шоссе от Матвеевки в Первомайском районе до проспекта Строителей в Советском районе. Протяженность участка — 7 км. Ширина проезжей части: от 22 м до 28 м. Начальная стоимость контракта оценивалась в 155 млн руб. По итогам торгов она составила 140,3 млн руб.

В рамках проекта БКАД в Новосибирске в 2019 году отремонтируют 15 объектов. Три из них ожидает капитальный ремонт. Работы выполняют подрядные организации ООО «Дорстройфлот», ООО «Дорсиб плюс», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Перлит-Строй», ООО «Новосибирскавтодор».

В этом году в рамках проекта БКАД планируется отремонтировать 20 км автодорог. В этом году на проведение работ выделили чуть более 1 млрд руб. Из федерального бюджета выделили 480 млн руб., из областного — 320 млн руб. Город выделил 215,3 млн руб., передает РБК.

Компания «Дорссиб плюс» ремонтирует дороги и в Бердске. Теперь бердчане, работающие в Новосибирске, сократят время на дорогу. Участок, где обычно стоят пробки стал более проездным.