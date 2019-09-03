03.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Оскорбившую из-за визита Путина пострадавших от паводка чиновницу отстранили от работы в Иркутске

18:53 03.09.2019 Фото: russian.rt.com
2 0

Об этом решении Кремлю доложил непосредственный начальник руководителя пресс-службы — губернатор Иркутской области. Ирина Алашкевич обозвала людей бичевней и быдлом. Президент назвал ее непорядочным человеком.

Оскорбившую из за визита Путина пострадавших от паводка чиновницу отстранили от работы в Иркутске
Раскритикованную Путиным за «бичевню» чиновницу отстранили от работы

Руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич отстранили от работы после обвинений в оскорблении жителей пострадавшего от паводка Тулуна. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», — заявил он.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, достаточно ли будет мер дисциплинарного характера в отношении Алашкевич, если ее вина будет доказана, Песков отметил, что это находится «в ведении региональных властей».

Власти Иркутской области проведут еще ряд экспертиз ранее появившейся в соцсетях аудиозаписи с оскорбительными высказываниями в адрес пострадавших от паводков жителей Тулуна, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко. «Губернатор разбирается, проверка идет. Предварительные результаты экспертизы получены, но будет еще несколько экспертиз. Пока результатов нет», — сказали в пресс-службе.

Аудиозапись, на которой женский голос оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, появилась в интернете в середине августа, после того как город посетил Путин. Говоря о реакции жителей на встречу с президентом, женщина назвала их «бичевней», грубо прокомментировала их внешний вид и заявила, что у них «два класса образования». В подписи к аудиозаписи говорилось, что голос принадлежит Алашкевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начальника пресс-службы губернатора Ирину Алашкевич могут уволить. Комментируя приезд президента в Тулун, она заявила: «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты», «Приехали царя ублажать», «Когда они увидели Путина — это быдло было готово кипятком описаться от счастья».

Иркутский губернатор Сергей Левченко поручил проверить подлинность аудиозаписи и начать служебное расследование в отношении чиновницы. «На время проверки Алашкевич с 20 августа находится в отпуске», — заявили в региональной администрации.

Предварительная экспертиза показала, что в записи есть признаки монтажа. После этого иркутские власти запросили дополнительную экспертизу. Сама Алашкевич называла запись подделкой, передает РБК.

2 сентября Путин вновь посетил Иркутскую область. В ходе общения с жителями он заявил, что впервые услышал об инциденте с участием чиновницы. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», — сказал он и добавил, что надеется на соответствующие меры со стороны губернатора.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдет теплое местечко?

АнтиЯ, 03 сентября 2019 19:57
НВР:Встречный вопрос: Порицание Путина волчий билет?
Аноним, 03 сентября 2019 20:26
Резко высказалась чиновница,не думала что кто то сделает её монолог публичным,а ничего "призывного"она не сказала,пожалела царя(исхудал мол в заботах и вечных перелетах),люди ублюди которые языками дорогу подметают...подставные все...В первый раз не испытал ненависти и злобы к чиновнице.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск66 лет исполнилось председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину
19:00 03-09-2019
66 лет исполнилось председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину
Оскорбившую из-за визита Путина пострадавших от паводка чиновницу отстранили от работы в Иркутске 2
18:53 03-09-2019
Оскорбившую из-за визита Путина пострадавших от паводка чиновницу отстранили от работы в Иркутске
За угрозы насилием в Twitter детям сотрудников Росгвардии к 5 годам приговорили блогера 4
18:15 03-09-2019
За угрозы насилием в Twitter детям сотрудников Росгвардии к 5 годам приговорили блогера
Радиоактивный и вызывающий рак радон обнаружили в детском саду Кузбасса
18:00 03-09-2019
Радиоактивный и вызывающий рак радон обнаружили в детском саду Кузбасса
БердскЛишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда 8
17:45 03-09-2019
Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда
Работа в Бердске. Работа в Искитиме
17:37 03-09-2019
Работа в Бердске. Работа в Искитиме
Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников
17:30 03-09-2019
Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников
Слова "о молоте фашизма и наковальне коммунизма" из уст Джонсона осудила Россия 6
17:15 03-09-2019
Слова
БердскЛишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске 11
17:00 03-09-2019
Лишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске
Автор песни "Третье сентября": за этой датой ничего не стоит
16:45 03-09-2019
Автор песни