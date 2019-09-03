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Лишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске

17:00 03.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В соответствие с законом администрация учреждения культуры не имеет права предоставлять подобную льготу. У мэрии нет средств компенсировать занятия.

Лишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске
В ДК «Родина» большое количество детей занимается бесплатно

Отменил льготу для многодетных семей при оплате занятий танцами ДК «Родина» в Бердске.

— Мой ребенок третий год занимается танцами в ДК «Родина». Наша семья является многодетной и относится к статусу малообеспеченной семьи, поэтому мы пользовались льготой, которую нам предоставляла «Родина» при ежемесячной оплате за занятия танцами. Но на собрании родителей 29 августа 2019 года нам было озвучено, что с сентября будет повышена оплата за занятия танцами и отменены все льготы. Для нас это просто катастрофа. Теперь остро стоит вопрос о посещении нашим ребенком (да, я глубоко уверена и не только нашей семьи) танцевального коллектива, только из-за финансовой стороны, так как ребенок очень хочет заниматься танцами. У меня возникает вопрос: неужели наши дети, которые востребованы на всех площадках города и за его пределами, не заслужили социальной поддержки со стороны муниципалитета на выделения льгот для детей из многодетных семей? — спрашивала «Курьер. Среда. Бердск» Ксения.

В ДК «Родина» 2 сентября прошли родительские собрания, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» читатель. Интересную новость сообщили родителям: многодетные семьи, чьи дети ходят на кружки, лишаются льготы по оплате (50%). Замечательно, чиновники от культуры борются за демографию и обучение детей, иронизировал бердчанин. Прошу данный вопрос считать официальным запросом в управление культуры, мэрию и прокуратуру, отметил читатель.

По словам директора ДК «Родина» Людмилы Чуркиной, они не имеют права предоставлять льготы для многодетных. И потому привели все в порядок в соответствие с 52 статьей основ законодательства РФ о культуре. Закон предусматривает льготу на посещение мероприятий, спектаклей, концертов, для инвалидов, многодетных, военнослужащих и так далее. И эта льгота в ДК «Родина» предоставляется, отметила Чуркина.

В ДК «Родина» самая низкая расценка по оплате занятий танцами по области — от 1000 до 2000 рублей. Мало того, в образцовых народных коллективах дети занимаются бесплатно.

— Сегодня готовится приказ, согласно которому порядка 30 человек мы переводим на бесплатные занятия, — подчеркнула Людмила Ивановна.

Предоставлять льготу многодетным семьям исходила от администрации Дворца культуры. И это действовало на протяжении многих лет. После полученного замечания о несоответствие данного решения с законодательством, все было исправлено.

Между тем, в «Родине» много воспитанников занимаются бесплатно по муниципальному заданию.

-Я всегда стою на позиции социальной справедливости. Хочется всем помочь. Все, что в наших возможностях, мы делаем. Хорошо, что родители заинтересованы в развитии ребенка, но у нас не такая уж большая плата, — подчеркнула Чуркина.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по социальной политике Сергей Носов, социальные выплаты многодетные получают в Центре социальной поддержки населения. Это не полномочия муниципалитета. На компенсацию оплаты за занятия для граждан у горадминистрации нет денег. Есть более глобальные проблемы, которые нужно решать для всех бердчан: строительство дорог, покупка транспорта для муниципального автопредприятия, ремонт школ и многое другое, подчеркнул Носов.

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От редакции

Вы платите за занятия детей в кружках?

Аноним, 03 сентября 2019 17:26
А госпожа Чуркина не знает,что все костюмы для детей из кружков оплачивают родители?.Ну для нее ,конечно же сумма в 2000 рублей не значительная,а если не один ребенок занимается?
Смотрящий, 03 сентября 2019 17:35
т.е. товарищ Носов - как проводить праздники - сэкономим на артистах, пусть бесплатно кружки бердские танцуют, а как частично компенсировать родителям выступающих бесплатно детей кружок - нет денег на оплату. Встает вопрос к НОСОВУ - а где деньги? Честно достало это всё - у нас не то что глушь, хуже, простите за выражение ЖОПА полная в прямом и переносном смысле - ни работы, ни денег, ни теперь кружков для детей.
Смотрящий, 03 сентября 2019 17:51
Кстати и о костюмах - ну если такие правильные и законопослушные в ДК РОДИНА и администрации - обеспечьте детей реквизитами для выступления ( костюмы в том числе) , а то как грамоты и кубки получать - так Родина, а как костюмы покупать так родители.
Аноним, 03 сентября 2019 18:47
Сколько там десятков миллионов рублей хотят потратить на заборчик вокруг парка?
"— У кого нога?
— Этa нога — у того, у кого надо нога."(с)
Аноним, 03 сентября 2019 20:51
Разогнать такую администрацию.Сколько проворовавшиеся и освободившие чиновники должны в бюджет?
тринити, 03 сентября 2019 20:52
Когда я поняла, что на наше государство расчитывать нельзя и сама я из себя ничего не представляю, то просто родила 1 дитя. И смогла она у меня ходить на кружки и школу хорошо закончила и на бюджет в университет поступила. Я прекрасно понимаю, что не могла бы всего этого дать даже двум детям, тем более трем. Хотя я очень хотела иметь еще детей. Просто не хотела плодить нищету. Наверное, я не правильная какая-то.
Меня очень удивляет подход таких родителей... потребительский. Как бы не при социализме живем.
Смотрящий, 03 сентября 2019 21:25
Я вот понять не могу минусуете - обьясните свою позицию - на самом деле это очень больной вопрос - и я вам скажу не только для многодетных семей но и для молодых. Как говорили ранее - какова Ваша гражданская позиция??? Не поднимем этот или другой вопрос - жить так и далее будем . На кухнях всех осуждать, на выборах - одобрять, жить - никак. Но это моё сугубо личное мнение.
Аноним, 03 сентября 2019 22:09
НВР:
Да. По льготе многодетные семьи 50%
Аноним, 03 сентября 2019 22:58
Если не можете своих детей обеспечить, зачем на свет их производите? Можно и 10и 12 родить, а потом всю жизнь махать ими как флагом и ждать, когда вас государство обеспечит и предоставит льготы всевозможные. Многодетным и так льгот предостаточно, при этом мамашки эти ни дня не работали, а всю жизнь на социальные пособия живут. Мозгами надо думать, когда детей заводите, а не рожать по принципу-бог дал детинку, даст и на детинку...
Аноним, 03 сентября 2019 23:08
Так вы антипутинец?
Считаете, что правительство провоцирует население на рождение ненужных никому детей?
Аноним, 03 сентября 2019 23:08
Чтo пoлoжeнo мнoгoдeтным ceмьям в 2019 гoдy
https://j.etagi.com/ps/chto-polozheno-mnogodetnym-semyam/

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