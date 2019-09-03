Лишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске

В соответствие с законом администрация учреждения культуры не имеет права предоставлять подобную льготу. У мэрии нет средств компенсировать занятия.

В ДК «Родина» большое количество детей занимается бесплатно

Отменил льготу для многодетных семей при оплате занятий танцами ДК «Родина» в Бердске.

— Мой ребенок третий год занимается танцами в ДК «Родина». Наша семья является многодетной и относится к статусу малообеспеченной семьи, поэтому мы пользовались льготой, которую нам предоставляла «Родина» при ежемесячной оплате за занятия танцами. Но на собрании родителей 29 августа 2019 года нам было озвучено, что с сентября будет повышена оплата за занятия танцами и отменены все льготы. Для нас это просто катастрофа. Теперь остро стоит вопрос о посещении нашим ребенком (да, я глубоко уверена и не только нашей семьи) танцевального коллектива, только из-за финансовой стороны, так как ребенок очень хочет заниматься танцами. У меня возникает вопрос: неужели наши дети, которые востребованы на всех площадках города и за его пределами, не заслужили социальной поддержки со стороны муниципалитета на выделения льгот для детей из многодетных семей? — спрашивала «Курьер. Среда. Бердск» Ксения.

В ДК «Родина» 2 сентября прошли родительские собрания, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» читатель. Интересную новость сообщили родителям: многодетные семьи, чьи дети ходят на кружки, лишаются льготы по оплате (50%). Замечательно, чиновники от культуры борются за демографию и обучение детей, иронизировал бердчанин. Прошу данный вопрос считать официальным запросом в управление культуры, мэрию и прокуратуру, отметил читатель.

По словам директора ДК «Родина» Людмилы Чуркиной, они не имеют права предоставлять льготы для многодетных. И потому привели все в порядок в соответствие с 52 статьей основ законодательства РФ о культуре. Закон предусматривает льготу на посещение мероприятий, спектаклей, концертов, для инвалидов, многодетных, военнослужащих и так далее. И эта льгота в ДК «Родина» предоставляется, отметила Чуркина.

В ДК «Родина» самая низкая расценка по оплате занятий танцами по области — от 1000 до 2000 рублей. Мало того, в образцовых народных коллективах дети занимаются бесплатно.

— Сегодня готовится приказ, согласно которому порядка 30 человек мы переводим на бесплатные занятия, — подчеркнула Людмила Ивановна.

Предоставлять льготу многодетным семьям исходила от администрации Дворца культуры. И это действовало на протяжении многих лет. После полученного замечания о несоответствие данного решения с законодательством, все было исправлено.

Между тем, в «Родине» много воспитанников занимаются бесплатно по муниципальному заданию.

-Я всегда стою на позиции социальной справедливости. Хочется всем помочь. Все, что в наших возможностях, мы делаем. Хорошо, что родители заинтересованы в развитии ребенка, но у нас не такая уж большая плата, — подчеркнула Чуркина.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по социальной политике Сергей Носов, социальные выплаты многодетные получают в Центре социальной поддержки населения. Это не полномочия муниципалитета. На компенсацию оплаты за занятия для граждан у горадминистрации нет денег. Есть более глобальные проблемы, которые нужно решать для всех бердчан: строительство дорог, покупка транспорта для муниципального автопредприятия, ремонт школ и многое другое, подчеркнул Носов.