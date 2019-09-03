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Курильщиков оштрафовали почти на 300 тыс. рублей в Новосибирске

13:15 03.09.2019 Фото: pixabay
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За первое полугодие сотрудники полиции привлекли к ответственности 565 курильщиков. Чаще всего курильщиков привлекали к ответственности в Ленинском (210) и Октябрьском (77) районах столицы Сибири.

Курильщиков оштрафовали почти на 300 тыс. рублей в Новосибирске
Курение в неположенных местах карается штрафом

За первые шесть месяцев этого года сотрудники МВД по Новосибирской области пресекли 501 правонарушение, предусмотренное ст. 6.24 КоАП РФ (курение в неположенных местах). Это на 7,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года (466).

Чаще всего курильщиков привлекали к ответственности в Ленинском (210) и Октябрьском (77) районах Новосибирска.

За первое полугодие сотрудники полиции привлекли к ответственности 565 курильщиков. Общая сумма штрафов составила 286 тыс. руб. Это на 15% больше показателей того же периода прошлого года.

Согласно КоАП РФ Статья 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), курение в неположенных местах карается штрафом от 500 до 1,5 тыс. руб. Курение на детских площадках наказывается штрафом от 2 до 3 тыс. руб.

Источник: РБК

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