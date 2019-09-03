Могут ли списать кредит? Непосильный кредит спишут при банкротстве!

В отличие от недобросовестности неразумность поведения должника не является препятствием для освобождения его от обязательств перед кредиторами

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, когда возможно списание долгов по кредитам при банкротстве, если банк выдал заемщику непосильный кредит. Житель Орехово-Зуево взял у банка ВТБ 24 кредит, а затем ему понизили оклад и ежемесячные платежи по кредитным обязательствам стали непосильными. Заемщик обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом, было возбуждено дело о банкротстве, рассказывают эксперты Центра правовой помощи «Кирпиков и Партнеры».

Арбитражный суд Московской области отказал заемщику в списании долгов, посчитав, что гражданин действовал недобросовестно, наращивая заведомо неисполнимые кредитные обязательства при отсутствии необходимого уровня доходов (на момент обращения в суд общая сумма ежемесячных платежей по кредитам превышала размер его ежемесячного дохода). Заемщику также вменили необоснованный отказ от заключения мирового соглашения.

Апелляционный и окружной суды поддержали суд первой инстанции. Они ссылались на Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». Однако Верховный суд не согласился с этим.

Недобросовестность и неразумность – не одно и то же

По мнению Верховного суда, гражданин не был недобросовестным, он всего лишь действовал неразумно. А это не одно и то же. В отличие от недобросовестности неразумность поведения должника не является препятствием для освобождения его от обязательств перед кредиторами. Основания для отказа в списании долгов перед банками отсутствуют, если заемщик не скрывал доход или обязательства по кредитам.

Банки, являясь профессиональными участниками рынка кредитования, имеют широкие возможности по оценке платежеспособности гражданина. Они могут это сделать посредством разработки стандартных форм кредитных анкет-заявок для заполнения их потенциальным заемщиком, проверки предоставленных им документов и т. п. Кредитные организации также вправе запрашивать кредитную историю обратившегося к ним заемщика.

Поэтому, если банк выдал кредит, ссылки на неразумность заемщика, взявшего на себя непосильные долговые обязательства, не могут быть приняты во внимание при освобождении должника от исполнения обязательств. Наращивание кредиторской задолженности может быть квалифицировано как недобросовестное поведение только в случае сокрытия необходимых сведений либо предоставления заведомо недостоверной информации.

В каком случае кредит признают непосильным

Заемщик при получении кредитов предоставлял банкам полные и достоверные сведения о своем финансовом состоянии, имел в тот период времени стабильный и достаточный для своевременного возврата кредитных средств доход, осуществлял платежи в установленный срок. Прекращение расчетов с кредиторами было вызвано объективными причинами – снижением оклада, а кредит стал непосильным в результате неразумности.

Судами не была дана оценка заявления на получение кредита, в котором не отражены сведения о наличии обязательств заемщика в иных кредитных организациях. Отказ должника от заключения мирового соглашения нельзя расценивать как злоупотребление правом, поскольку остаток средств после уплаты ежемесячного платежа меньше суммы, необходимой для достойного проживания гражданина и его семьи.

Рассматриваемое дело отличается от того, в котором арбитражный суд объявил гражданина банкротом, но отказался списать его долги. Суд вменил должнику в вину недобросовестное поведение в ущерб интересам кредиторов, так как он принял на себя заведомо неисполнимые обязательства по кредитам, а целью его обращения с заявлением о своем банкротстве являлось освобождение от задолженности.

Как законно списать долги по кредитам

В сети «Интернет» большое количество организаций предлагает заемщикам помощь в избавлении от кредитной задолженности. Они обещают своим клиентам не только уменьшить неустойку (штрафы, пени), но и полностью списать долги по кредитам. Такие объявления даются мошенниками, целью которых является завладение денежными средства граждан, клюнувших на рекламу по списанию долгов.

В последнее время также набирает обороты реклама, предлагающая списать долги более 300 тысяч рублей, рассчитанная на незащищенные категории граждан (пенсионеров, инвалидов, уволенных или попавших под сокращение штата и др.). На сайтах заемщиков, желающих списать долги, потчуют небылицами. Как в вышеописанном случае списать кредит не удастся, а граждане рискуют стать жертвами мошенников.

Законно списать долги по кредитам можно только через процедуру банкротства. Однако и здесь нужно быть настороже. Недобросовестные фирмы, получив предоплату или всю сумму стоимости услуг за банкротство, обманывают клиентов, затягивают процесс и не сообщают важную информацию. В отличие от них, добросовестные юристы всегда объяснят клиенту перспективы дела и окажут необходимую помощь.