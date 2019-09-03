Видео разрушительного урагана «Дориан» появилось в Сети

На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако. Урагану присвоили пятую, наивысшую категорию. Скорость ветра составляет 257 километров в час.

Ураганы во Флориде не редкость

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана «Дориан», угрожающего американскому побережью.

«Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел», — говорится в подписи к одному из роликов.

Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell🌼 (@QueenAnarchyy) 1 сентября 2019 г.

На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater 😳 video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny — James Wieland (@SurfnWeatherman) 1 сентября 2019 г.

Ранее урагану присвоили пятую, наивысшую категорию. Скорость ветра составляет 257 километров в час.



Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган «Дориан» разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.

Как отметил президент Дональд Трамп, «Дориан» может стать самым мощным за последние десятилетия ураганом.

Источник: РИА Новости