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Путин обвинил в некомпетентности мэра затопленного Тулуна

12:30 03.09.2019 Фото: pixabay
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По оценке президента, вопросы жилья для пострадавших в Приангарье решаются очень медленно. Жилья лишились около 1 тыс. человек. Деньги на переселение есть.

Путин обвинил в некомпетентности мэра затопленного Тулуна
Вопросы жилья для пострадавших в Приангарье решаются очень медленно

Решение проблемы обеспечения жильем жителей из пострадавших от паводка районов Иркутской области происходит очень медленно, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что жилья лишились более 17 тысяч человек.

«Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно, несмотря на то, что на федеральном уровне именно на это целевым образом выделены более 14 миллиардов рублей», — сказал Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

По его данным, к 13 августа из 5143 семей получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья менее 1,5 тысячи семей (1483), а оплачено из этих свидетельств 128 – это порядка 347 миллионов рублей.

«Но деньги-то есть здесь. Деньги-то есть – надо разворачиваться быстрее. При этом далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье», — заявил Путин.

Источник: realty.ria.ru

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Новый мэр, 03 сентября 2019 13:52
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