Отменить «двойки» в школах предлагает Жириновский

В первый день нового учебного года он также попросил родителей следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах «двойки и колы». Политик в понедельник поздравил с первым учебным днём учащихся школы №935 в Бирюлёво.

«Я думаю, «двойки» надо отменять. Никаких двоек, никаких «колов». Не смог ответить — ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда «тройка» мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на «пятёрку», — сказал Жириновский, выступая на школьной линейке.

Он также попросил родителей следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.

Источник: РИА Новости