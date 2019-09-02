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Отменить «двойки» в школах предлагает Жириновский

17:30 02.09.2019 Фото: pixabay
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В первый день нового учебного года он также попросил родителей следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.

Отменить двойки в школах предлагает Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах «двойки и колы». Политик в понедельник поздравил с первым учебным днём учащихся школы №935 в Бирюлёво.

«Я думаю, «двойки» надо отменять. Никаких двоек, никаких «колов». Не смог ответить — ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда «тройка» мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на «пятёрку», — сказал Жириновский, выступая на школьной линейке.

Он также попросил родителей следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Можно обойтись без двоек?

Гость, 02 сентября 2019 18:49
Между прочим у него в Институте Мировых Цивилизаций бесплатное обучение и проживание! Ещё и стипендия полагается. Не реклама, а реальная жизнь!
Аноним, 02 сентября 2019 19:28
"...следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни", а то вырастут толстыми и бездарными законотворцами

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