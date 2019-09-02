Насмерть задавила 10-летнего мальчика мраморная плита Дворца культуры в Самаре

Что виноватых будут искать, сомневаться не приходится. Однако делать это будут компетентные органы. Как сообщили в администрации Самары, правоохранители начали проверку.

Плита, которая накрыла ребенка, была раза в два тяжелее его самого

Маленький мальчик 10-ти лет вышел погулять с папой или ждал кого-то около дворца культуры в Самаре днем в воскресенье. Улыбался, бегал, играл. На месте не сидел, да и как можно усидеть, когда тебе 10 лет? Все любопытно, все надо посмотреть, везде залезть… Вот он лежит, свернутый калачиком. Не дышит.

Страшная трагедия оборвала жизнь ребенка. Мальчик играл около дворца культуры им. Литвинова. Решил забраться на пьедестал колонны. Надо было за что-то ухватиться — схватил руками за мраморную плиту. Та не выдержала, оторвалась и придавила мальчика.

— Плита, которая накрыла ребенка, была раза в два тяжелее его самого, — вспоминает очевидец происшествия Алексей. – Рядом была лужа крови. Приходилось видеть и кровь, и трупы, но дети – это другое. Все наперебой звонили в «скорую», звали маму мальчика. Пока ждали медиков, я успел сбегать в детскую поликлинику, где постарался вытащить дежурного врача, которая, медленно расставляла карты, сдавала ключи и, улыбаясь, говорила: «А я чем могу помочь?». Пока она раскачивалась, позвонил товарищ, сказал, что приехала «скорая».

Обстоятельства трагедии до сих пор не ясны. Некоторые очевидцы говорят, что мальчик был мертв, когда приехала «скорая». По данным, которые сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, ребенок скончался в машине медков. Ему до последнего пытались помочь, однако травма головы, которую он получил от удара плиты, оказалась смертельной.

— Реакцию матери передать невозможно, да и нужно ли? Я сам до сих пор опустошён, — признался очевидец Алексей. — Шел домой на автопилоте. Тяжело прийти в себя. Даже после прибытия скорой и полиции все стояли до последнего в оцепенении. Ждали чуда. Не могли поверить в случившееся.

Мужчина считает, что винить маму нельзя – она же не могла поймать летящую плиту. Также не стоит винить малыша – он ребенок, для него естественно резвиться и веселиться.

— Как я понял из разговоров очевидцев, он просто подбежал к колонне и хлопнул ее ручками или повис. Считаю, что нельзя ругать руководство ДК. Не думаю, что вопрос ремонта здания не поднимался перед руководством города. Но, думаю, их и сделают крайними, — считает Алексей.

Что виноватых будут искать – сомневаться не придется. Однако делать это будут компетентные органы. Как сообщили в администрации Самары, правоохранители начали проверку.

Семье мальчика обещали помочь. За похороны полностью заплатят в мэрии. Однако вряд ли это как-то утешит родителей.

Все случилось 1 сентября. Мальчику 10 лет. Завтра в школу… он никогда не пойдет.

Источник: samara.kp.ru