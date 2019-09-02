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Высмеяли в соцсетях за безграмотность 29-летнего министра образования Украины

18:00 02.09.2019 Фото: Википедии
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Один из пользователей соцсетей отметил, что у Анны Новосад есть все шансы «окончательно добить остатки образования». Некоторые причиной ошибок назвали русскоязычность чиновника.

Высмеяли в соцсетях за безграмотность 29 летнего министра образования Украины
Пользователи социальных сетей высмеяли нового министра образования и науки Украины 29-летнюю Анну Новосад

Пользователи социальных сетей высмеяли нового министра образования и науки Украины 29-летнюю Анну Новосад за ошибки в тексте, который она опубликовала в Facebook.

Одной из первых публикацию министра заметила известный украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян. Она скопировала текст Новосад и опубликовала его с исправленными ошибками. Юрист обратила внимание на незнание министра элементарных правил постановки предлогов, окончаний в дательном падеже, на орфографическую ошибку в написании слова «госбюджет», а также на ряд синтаксических, стилистических неточностей.

Комментируя ошибки Новосад, один из пользователей соцсетей отметил, что у нового министра есть все шансы «окончательно добить остатки образования». Другие отметили, что ошибки от официального лица такого уровня являются «позорными» и «расцениваются как неуважение к украинскому народу».

Некоторые пользователи попытались оправдать министра, пояснив допущенные ошибки тем, что она, скорее всего, является русскоязычной.

Анна Новосад была назначена главой министерства образования и науки Украины 29 августа. Она сменила на этом посту Лилию Гриневич.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Гость, 02 сентября 2019 18:46
На хохломе свои чубайсоиды и гайдароиды! Флаг в руки, барабан на шею!
Аноним, 02 сентября 2019 19:38
У нас тоже такая была (из Ямало-Немецкого автономного округа).

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