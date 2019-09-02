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Красота / Общество

Короткие ногти: 7 видов дизайна маникюра

16:46 02.09.2019 Фото: www.pexels.com
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подзаг

Короткие ногти: 7 видов дизайна маникюра
Короткие ногти идеально будут выглядеть при размещении на них принтов

В тренде сейчас короткие ногти. Какие цвета будут идеально на них смотреться? Какой дизайн можно выбрать? Давайте разбираться вместе.

 Принты
 Короткие ногти идеально будут выглядеть при размещении на них принтов. Например, можно применять нежные цветочные принты или же дерзкие анималистические. Оба варианта маникюра не будут выглядеть вульгарно или слишком просто. Рискованные модницы могут все 10 ногтей украсить принтами, а скромницам будет достаточно и одного-двух.
Блёстки и глиттер
 Как бы вы не противились, но эти виды дизайна невероятно актуальны. На длинных ногтях блёстки могут выглядеть несколько старомодно или дико. Но на коротких их можно использовать смело. Но главное в таком маникюре не переусердствовать и использовать глиттер не больше, чем на двух пальцах.
 Сочетание оттенков и текстур
 Это настоящий эксперимент в создании идеального маникюра для коротких ногтей. Никто не запрещает вам использовать разнообразные текстуры и оттенки. Контрастные цвета смотрятся весьма интересно. Но лучше, если гамма будет однообразной — тёплой или холодной.
 Геометрия
 Минимализм сейчас в моде, но использовать красивые геометрические узоры будет не лишним для коротких ногтей. Квадраты, круги, треугольники, горизонтальные, вертикальные или диагональные полоски — дизайн и фантазия мастера здесь практически безграничны.
 Диско
 Дизайн в духе диско и поп-арта лучше не применять на длинных ногтях, так как это может смотреться вульгарно. Однако на коротких это выглядит очень даже симпатично.
 Дуохром
 Два цвета с чёткой или размытой границей смотрятся просто великолепно на коротких ногтях. Это один из трендов текущего года, поэтому непременно воспользуйтесь ситуацией, чтобы маникюр был модным.
 Нюд
 Сдержанные и спокойные цвета — классика жанра для коротких ногтей. Выглядит такой маникюр очень аккуратно, ухоженно и симпатично. К тому же обладательница таких ногтей не будет привлекать внимания к своим рукам, что идеально для многих сфер деятельности, например, медицины или банковской.
 Источник: medikforum.ru
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