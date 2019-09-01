Фото: Почему администрация размещает поздравление с логотипом этой партии?

Те, кто не поддерживают эту партию, остаются без праздника?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владислав:

Почему администрация Бердска размещает официальное поздравление с логотипом данной политической партии? Те, кто не поддерживают эту партию, остаются без праздника? Изображение размещено в группу мэрии ВКонтакте

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