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Новости Бердска / Народные новости

Фото: Почему администрация размещает поздравление с логотипом этой партии?

19:15 01.09.2019
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Те, кто не поддерживают эту партию, остаются без праздника?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владислав:
Почему администрация Бердска размещает официальное поздравление с логотипом данной политической партии? Те, кто не поддерживают эту партию, остаются без праздника?

Изображение размещено в группу мэрии ВКонтакте 

Фото: Почему администрация размещает поздравление с логотипом этой партии?

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От редакции

Может, другие партии не присылают поздравления?

Равноправие по-едински, 01 сентября 2019 19:32
Не вижу никакой дискриминации. С этой партией без праздника остаются даже те, кто ее поддерживает.
Наталка, 01 сентября 2019 19:43
Скоро уже на туалетной бумаге напишут...так как понимают-крах пришёл их гнилой партии!!!
Новый мэр, 01 сентября 2019 21:52
Купил бы
Поросёнок Пётр, 01 сентября 2019 20:51
В нынешние времена, щеголять принадлежностью к данной партии весьма позорно, этого стесняются даже сами единороссы, что на выборах 8 сентября в московскую думу все превратились в "самовыдвиженцев", стыдно, стыдно людям смотреть в лицо
Аноним, 01 сентября 2019 21:05
в принципе уже не вижу никаких "оппозиционных" партий, все на подтанцовке у кремлевских..
но едро,конечно,это полный стыд и позор....
Аноним, 01 сентября 2019 21:55
Еще и депутат от ЕР Голубев выступает перед детишками. И какой он пример для нынешней молодежи, если только родители дома объяснят кто этот дядя
Аноним, 01 сентября 2019 22:32
Этот дядя зажал черную зарплату, а белую в 12 ср..х тыщенок выплатил вовремя. Вот и ходи теперь со старым сранцем в стоптанных ботинках.
А этот упырь пока там себе что то не построит, никто денег не получит.
Объясните, ребенку, что его родители больше ничего не умеют как работать на дядю и как дядя этим благополучно пользуется.
Гость, 01 сентября 2019 22:29
Позорное явление современной политической России.
Аноним, 01 сентября 2019 22:33
Какой стол такой и стул
Аноним, 01 сентября 2019 22:30
а в чем собственно проблема?
мэр у нас из этой партии
он что, подписываться не имеет право чтоли????
на пустом месте чего то опять ищите

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