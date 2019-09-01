Фото: Почему администрация размещает поздравление с логотипом этой партии?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владислав:
Почему администрация Бердска размещает официальное поздравление с логотипом данной политической партии? Те, кто не поддерживают эту партию, остаются без праздника?
Изображение размещено в группу мэрии ВКонтакте
но едро,конечно,это полный стыд и позор....
А этот упырь пока там себе что то не построит, никто денег не получит.
Объясните, ребенку, что его родители больше ничего не умеют как работать на дядю и как дядя этим благополучно пользуется.
мэр у нас из этой партии
он что, подписываться не имеет право чтоли????
на пустом месте чего то опять ищите