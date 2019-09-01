13395 детей сели за парты в Бердске 1 сентября

В первые классы пошли более 1500 первоклассников. Для них сегодня прозвенел первый звонок.

В 2019 году в школы пошли на 512 человек больше

Сегодня, 1 сентября, новый учебный год начался для тысячи бердчан. По традиции, в этот день проходят торжественные линейки.

На линейку собрались и лицеисты Экономического лицея. Заместитель директора экономического лицея Светлана Качесова пожелала родителям терпения, а школьникам не отчаиваться, когда что-то не получается, пробовать вновь и вновь покорять новые вершины.

На августовской конференции начальник управления образования Жанна Тузова отметила, что в Бердске ежегодно увеличивается число учащихся. В 2019 году в школы пойдут на 512 человек больше. В первую смену будут учиться 9455 человек, во вторую — 3940.



— Анализируя данные по количеству детей, мы понимаем, что без строительства школ в Бердске невозможно было бы работать и выполнять поставленные задачи. Строительство школы в Южном идет с опережением графика. Планируемый ввод 1 сентября 2020 года,- рассказала Тузова.

— В этом году я первый раз набираю первый класс. Для меня это очень волнительно. Хочется с ними встретиться поскорее, увидеть их горящие глаза. Провести первый классный час. Надеюсь, я им понравлюсь. Всю ночь не спала, переживала, — делится учитель начальных классов школы №4 Ольга Куданкина.

У заместителя министра культуры Новосибирской области Евгения Сазонова дочка пошла в 6 класс.

— Как всегда 1 сентября приподнятое настроение. Все волнуются, ждут чего-то интересного. Учителям желаю, терпения и вдохновения, а ученикам, чтобы было терпение и любопытство в учебе, — пожелал Евгений Александрович.

Некоторые города, решили, что учиться начнут с понедельника. Так, в Новосибирске и некоторых городах Новосибирской области торжественные линейки и классные часы состоятся 2 сентября.

Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск» в Казахстане торжественные линейки прошли 1 сентября.