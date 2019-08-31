31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Начало деменции: сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи

21:06 31.08.2019 Фото: pixabay.com
1 0

Признаки деменции, связанные со сном, озвучили врачи.

Начало деменции: сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи
Специалисты отмечают, что симптомы слабоумия проявляются по-разному – это определяется тем, какой тип деменции развивается у человека и какая часть его мозга оказывается поврежденной

На страницах издания Express медики из Великобритании назвали те симптомы деменции, которые связаны со сном. По их словам, насторожиться следует, когда у человека резко меняется режим сна и бодрствования.

Специалисты отмечают, что симптомы слабоумия проявляются по-разному – это определяется тем, какой тип деменции развивается у человека и какая часть его мозга оказывается поврежденной.

«Потеря памяти является одним из наиболее узнаваемых симптомов состояния, но есть и другие способы определить заболевание», — сообщили британские медики.

Вот симптомы, на которые они советуют ориентироваться:
сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи,
дезориентация в темное время суток, в том числе во время ночных вставаний в туалет,
частые пробуждения во время ночного сна,
дезориентация во времени, непонимание разницы — день или ночь.

Исследователи допускают, что при развитии деменции у людей происходит сбой в биологических часах — при этом сонливость возникает в неподходящее для отдыха время. Иногда люди бодрствуют всю ночь, а затем спят весь день, добавили врачи.

Также, по их словам, факторами, усугубляющими процессы, ведущие к развитию неблагоприятных изменений в мозге и его болезней, являются стресс, постоянная усталость, хронические недуги.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть в семье страдающие деменцией?

Аноним, 31 августа 2019 23:44
НВР:
Я

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На образование сыновей копят чаще, чем на образование дочерей россияне
21:44 31-08-2019
На образование сыновей копят чаще, чем на образование дочерей россияне
За убийство кота Мартина в Академгородке против несовершеннолетней возбудили уголовное дело
21:19 31-08-2019
За убийство кота Мартина в Академгородке против несовершеннолетней возбудили уголовное дело
Начало деменции: сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи 1
21:06 31-08-2019
Начало деменции: сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи
Продукты для оздоровления ваших почек
20:57 31-08-2019
Продукты для оздоровления ваших почек
Задушила годовалого сына и закопала в огороде мать в Башкортостане 2
20:25 31-08-2019
Задушила годовалого сына и закопала в огороде мать в Башкортостане
Пес на цепи насмерть загрыз годовалого мальчика в деревне Волгоградской области
20:18 31-08-2019
Пес на цепи насмерть загрыз годовалого мальчика в деревне Волгоградской области
Несогласованное шествие против политических репрессий проходит в Москве 3
20:12 31-08-2019
Несогласованное шествие против политических репрессий проходит в Москве
БердскПо ложному доносу в ГУЛАГ за "дележку супа и хлеба" отправили репрессированного отца жительницы Бердска 1
13:52 31-08-2019
По ложному доносу в ГУЛАГ за
БердскОтказались от букетов на 1 сентября второклассники из экономического лицея Бердска 2
12:34 31-08-2019
Отказались от букетов на 1 сентября второклассники из экономического лицея Бердска
Ураган сорвал крыши с домов, дома культуры, вырвал с корнем деревья в селе Березовка Новосибирской области 1
11:15 31-08-2019
Ураган сорвал крыши с домов, дома культуры, вырвал с корнем деревья в селе Березовка Новосибирской области