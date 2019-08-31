Начало деменции: сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи

Специалисты отмечают, что симптомы слабоумия проявляются по-разному – это определяется тем, какой тип деменции развивается у человека и какая часть его мозга оказывается поврежденной

На страницах издания Express медики из Великобритании назвали те симптомы деменции, которые связаны со сном. По их словам, насторожиться следует, когда у человека резко меняется режим сна и бодрствования.

Специалисты отмечают, что симптомы слабоумия проявляются по-разному – это определяется тем, какой тип деменции развивается у человека и какая часть его мозга оказывается поврежденной.

«Потеря памяти является одним из наиболее узнаваемых симптомов состояния, но есть и другие способы определить заболевание», — сообщили британские медики.

Вот симптомы, на которые они советуют ориентироваться:

сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи,

дезориентация в темное время суток, в том числе во время ночных вставаний в туалет,

частые пробуждения во время ночного сна,

дезориентация во времени, непонимание разницы — день или ночь.

Исследователи допускают, что при развитии деменции у людей происходит сбой в биологических часах — при этом сонливость возникает в неподходящее для отдыха время. Иногда люди бодрствуют всю ночь, а затем спят весь день, добавили врачи.

Также, по их словам, факторами, усугубляющими процессы, ведущие к развитию неблагоприятных изменений в мозге и его болезней, являются стресс, постоянная усталость, хронические недуги.

Источник: МедикФорум