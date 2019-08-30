Группа CoverBeat выступит на День города в Бердске

В День города бердчан ждет много интересных программ

Не нашли упоминания о выступлении новосибирской группы CoverBeat в афише Дня города жители Бердска. Неужели выступление отменили? — спрашивают бердчане.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, выступление группы CoverBeat никто не отменял — исполнители выступят в вечерней программе Дня города.

Напомним, День города пройдет 7 сентября. В этом году день рождения Бердска, посвященное году театра в России, совпадает с другим значимым в регионе событием — культурной олимпиадой.

Бердск впервые примет на своих площадках областную культурную олимпиаду, шестую по счету. Открытие олимпиады состоится на площади Горького 6 сентября. Приезжают около 1000 человек со всех районов области. 35 команд будут участвовать в культурных мероприятиях по 13 номинациям.

На следующий день, 7 сентября, пройдет гала-концерт участников олимпиады, завоевавших золотые и серебряные медали. Концерт и награждение участников олимпиады стартует с 16.00.

Традиционно в утренние часы в День города будут проводиться утренние зарядки, но только во дворах, а также возложение цветов к Мемориалу Славы. Пройдет церемония вручения свидетельств коллективам и бердчанам, попавшим на Доску почета. Насыщенная программа пройдет и в городком парке культуры и отдыха.

Жителей и гостей в 22.00 ждет праздничный салют, который и завершит празднование Дня города.