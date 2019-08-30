30.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Группа CoverBeat выступит на День города в Бердске

14:15 30.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Артисты дадут концерт в вечерней программе Дня города

Группа CoverBeat выступит на День города в Бердске
В День города бердчан ждет много интересных программ

Не нашли упоминания о выступлении новосибирской группы CoverBeat в афише Дня города жители Бердска. Неужели выступление отменили? — спрашивают бердчане.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, выступление группы CoverBeat никто не отменял — исполнители выступят в вечерней программе Дня города.

Напомним, День города пройдет 7 сентября. В этом году день рождения Бердска, посвященное году театра в России, совпадает с другим значимым в регионе событием — культурной олимпиадой.

Бердск впервые примет на своих площадках областную культурную олимпиаду, шестую по счету. Открытие олимпиады состоится на площади Горького 6 сентября. Приезжают около 1000 человек со всех районов области. 35 команд будут участвовать в культурных мероприятиях по 13 номинациям.

На следующий день, 7 сентября, пройдет гала-концерт участников олимпиады, завоевавших золотые и серебряные медали. Концерт и награждение участников олимпиады стартует с 16.00.

Традиционно в утренние часы в День города будут проводиться утренние зарядки, но только во дворах, а также возложение цветов к Мемориалу Славы. Пройдет церемония вручения свидетельств коллективам и бердчанам, попавшим на Доску почета. Насыщенная программа пройдет и в городком парке культуры и отдыха.

Жителей и гостей в 22.00 ждет праздничный салют, который и завершит празднование Дня города.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы всегда посещаете вечернюю программу Дня города?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске
14:30 30-08-2019
Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске
БердскГруппа CoverBeat выступит на День города в Бердске
14:15 30-08-2019
Группа CoverBeat выступит на День города в Бердске
Не захотели страховать запуск ракеты "Протон" со спутниками за 257,6 млн рублей страховщики в России
14:00 30-08-2019
Не захотели страховать запуск ракеты
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 27
13:50 30-08-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
БердскСоздал "благоприятные условия" для заключенного за 1,3 млн рублей сотрудник ИК-2 Новосибирской области
13:45 30-08-2019
Создал
БердскГде горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска 3
13:30 30-08-2019
Где горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 30-08-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области 1
13:15 30-08-2019
Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области
13:00 30-08-2019
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области
БердскСкончалась в больнице пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска 2
12:45 30-08-2019
Скончалась в больнице пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска