Застрял на Оби из-за мели с 42 иностранцами на трое суток круизный лайнер «Ремикс» бизнесмена Илющенко из Бердска

На борту немцы и швейцарцы. До Новосибирска пассажиры лайнера будут добираться на автобусе.

Теплоход с туристами из Германии и Швейцарии, следовавший по маршруту Новосибирск — Салехард — Новосибирск

Теплоход с туристами из Германии и Швейцарии круизного теплохода «Ремикс», совершающего рейс Салехард – Новосибирск, не смогут добраться до пункта назначения по воде из-за затянувшейся на трое суток остановки в Томске и поедут дальше на автобусе, сообщила РИА Томск в четверг сотрудница томского речвокзала. Теплоход остается в Томске из-за обмеления Оби, пояснил специалист «Томской судоходной компании».

«Теплоход Новосибирск — Салехард — Новосибирск. Там на борту немцы и швейцарцы — 42 человека. Теплоход с ними должен отплыть 31 августа в 08:00 (04:00 мск), но пока [туристы] вынуждены оставаться здесь. У них здесь есть программа развлекательная, сегодня в сторону Северска поедут», — сказала собеседница агентства, уточнив, что теплоход прибыл в Томск 28 августа и в тот же день он должен был отплыть в Новосибирск

Сейчас экипаж туристического теплохода ждет сброса на Обской ГЭС, чтобы уровень воды на реке поднялся, и судно могло вернуться в Новосибирск, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2016 году, спустя 20 лет, возродилась система теплоходных круизов на территории Томской области. Первым туристическим теплоходом, который прошел по томским рекам, стал «Ремикс», следовавший от Новосибирска до Салехарда с заходом в Томск.

Как сообщила РИА Томск диспетчер томского Речвокзала, в 2019 году круизный теплоход, следующий по маршрутам Новосибирск – Салехард, Салехард – Новосибирск, заходил в Томск шесть раз. Последнее за текущую навигацию прибытие теплохода в Томск состоялось в среду, 28 августа. На его борту находились иностранцы – граждане Германии и Швейцарии.

«Туристы приехали, обычно они посвящают Томску несколько часов и снова уходят в рейс… Но они не ушли в связи с тем, что до Новосибирска они не смогут дойти – там мель, воды нет… (Теплоход «Ремикс») будет стоять до 8.00 31 августа (суббота), а туристов вывезут автобусом в Новосибирск», – сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в настоящее время «Ремикс» стоит у причала томского Речвокзала.

«Уровень воды на перекатах лимитирован, с его осадкой «Ремикс» не проходит на Оби… Идет накопление (воды) на Обской ГЭС, там сбросы бывают в определенное время – они (экипаж «Ремикса») ждут этого», – пояснил агентству начальник пассажирского района «Томской судоходной компании» Василий Павлусь.

Стоит отметить, что теплоход «Ремикс» — двухпалубное пассажирское речное судно, работающее на реке Обь в Новосибирске. Теплоход был построен в 1964 году на судоверфи Ganz Danubius в городе Будапешт (Венгрия) по проекту 305 — серии речных судов, строившихся в Венгрии для СССР с 1959 по 1964 годы. С постройки и до 2005 года судно работало в Западно-Сибирском речном пароходстве под названием «Михаил Калинин». Сейчас лайнер принадлежит бизнесмену Бердска Александру Илющенко.

Источник Риа Томск