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Покушался на незаконное получение государственной поддержки бизнесмен из Новосибирска

08:30 30.08.2019 Фото: pixabay
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Генеральный директор общества как субъекта малого предпринимательства решил получить за счет средств бюджета Новосибирской области финансовую поддержку в размере 1 млн. рублей. СК возбудил уголовное дело.

Покушался на незаконное получение государственной поддержки бизнесмен из Новосибирска
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное получение государственной поддержки

Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска Новосибирской области проверила в ООО «Сибпремиум» соблюдение законодательства о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Установлено, что генеральный директор общества как субъекта малого предпринимательства решил получить за счет средств бюджета Новосибирской области финансовую поддержку в размере 1 млн. рублей.

В июне 2018 года он предоставил в региональное Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства поддельные договор аренды нежилых помещений и платежное поручение (подтверждающие якобы понесенные фирмой расходы), а также заявку с целью незаконного получения гранта. Однако уполномоченный орган в бюджетной выплате отказал.

Прокурор района направил постановление и материалы проверки в следственный орган, по итогам их оценки следователь возбудил в отношении руководителя организации уголовное дело по п. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура НСО

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