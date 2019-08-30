Покушался на незаконное получение государственной поддержки бизнесмен из Новосибирска

Генеральный директор общества как субъекта малого предпринимательства решил получить за счет средств бюджета Новосибирской области финансовую поддержку в размере 1 млн. рублей. СК возбудил уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное получение государственной поддержки

Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска Новосибирской области проверила в ООО «Сибпремиум» соблюдение законодательства о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Установлено, что генеральный директор общества как субъекта малого предпринимательства решил получить за счет средств бюджета Новосибирской области финансовую поддержку в размере 1 млн. рублей.

В июне 2018 года он предоставил в региональное Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства поддельные договор аренды нежилых помещений и платежное поручение (подтверждающие якобы понесенные фирмой расходы), а также заявку с целью незаконного получения гранта. Однако уполномоченный орган в бюджетной выплате отказал.

Прокурор района направил постановление и материалы проверки в следственный орган, по итогам их оценки следователь возбудил в отношении руководителя организации уголовное дело по п. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура НСО