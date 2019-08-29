Развейте мой прах над Бердским заливом

Кремация в Непале

Следовать привычным традициям – выбор многих людей. Однако иногда целесообразней не сопротивляться чему-то новому. Например, традиционное захоронение тел усопших требует мест на кладбище, чья территория итак расширяется с каждым годом все больше и больше. Так, приходится искать новые площадки для погребения. Еще одной проблемой этого вида захоронения является провал почвы над могилкой. Не говоря уж о том, что на многие кладбища проникают вандалы и портят памятники с оградками. В таком случае, почему бы не рассмотреть такой вариант погребения, как кремация.

Сжечь на костре

Кремация в наше время широко распространена в Европейских государствах. В России кремация пользуется успехом в Москве и Санкт-Петербурге. Сжигание усопшего на открытом костре практикуется у некоторых народностей Индонезии, Индии и Японии и по сей день. Сама традиция кремации уходит корнями в античную Грецию. Затем, она перешла в Древний Рим, и уже только здесь процесс кремирования был усовершенствован. У римлян возникла идея сохранять прах в специально предназначенных для этого урнах. Эти урны помещали в колумбарии – большие стеллажи с ячейками для каждого праха покойных. Желающие могли приходить к колумбариям в любое время, чтобы навестить своих предков. Тут появляется еще одно преимущество кремирования – возможность захоронить всех родственников в одном месте. Ведь зачастую люди сталкиваются с тем, что их члены семьи похоронены на разных кладбищах, что является несколько неудобным.

Гроб кладут в печь

Сегодня кремирование производят в специализированных учреждениях – крематориях. Кремируют человека вместе с гробом при очень высокой температуре в промышленной печи. Гроб доставляется в печь механизированным транспарантом прямо из прощального зала. По времени кремация занимает от 1,5 до 2-х часов, а объем праха в урне составляет 2-2,5 литра.

Перед кремированием гроб с телом усопшего, как уже говорилось об этом выше, доставляется в прощальный зал при крематории, где проводится панихида. После того, как процесс кремации благополучно завершается, урну с прахом отдают близким родственникам. Дизайн урны можно подобрать в соответствии с последними пожеланиями усопшего, или индивидуальными пожеланиями родственников покойного. Далее, урну с прахом либо хоронят в земле, либо выставляют в колумбарии, либо вообще прах развевают. Срок годности урны в крематории до востребования – год. Если никто не пришел за прахом, урну хоронят в общей могиле при крематории.

Кремация и церковь

Кремация также имеет преимущество в эстетическом плане. Тело усопшего не будет съедено микроорганизмами, обитающими в земле в случае, если гроб начнет гнить или разлагаться. Несмотря на обозначенные плюсы, многие люди отвергают кремацию. Связано это с противоречиями для православной религии. Церковь признает лишь единственную норму захоронения усопших – в земле. И это не зря. Ведь когда-то кремация была традиционным способом захоронения у язычников. Согласно их поверьям, сжигание покойного тела помогало скорее отправиться душе усопшего на небеса. С крещением Руси эту традицию изжили.

И все равно кремация постепенно становится популярным способом захоронения в России. При этом данный вид услуги многим не по карману. Ритуальные агентства следят за тенденциями похоронного рынка и наращивают стоимость на кремирование и весь его сопровождающий процесс.

Неважно, к какой конфессии принадлежит человек и сколько будут стоить похороны. Ведь самое главное, чтобы об усопшем оставалась долгая и светлая память. И как сохранить ее – в урне или на могилке – дело выбора уже каждого человека индивидуально.