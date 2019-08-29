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Открыл стрельбу на детской площадке рецидивист в Санкт-Петербурге

17:45 29.08.2019 Фото: pixabay
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Выстрел раздался около 22:20 между домами 36 и 38 по проспекту Ударников. К счастью, в это время на детской площадке никого не было. В квартире хулигана полицейские нашли 155 патронов различных калибров, магазин с 8-ю патронами и предмет, похожий на обрез ружья.

Открыл стрельбу на детской площадке рецидивист в Санкт Петербурге
У хулигана в квартире нашли мини-арсенал

Житель Красногвардейского района открыл стрельбу на детской площадке.
По информации АН «Оперативное прикрытие», выстрел раздался 26 августа около 22:20 между домами 36 и 38 по проспекту Ударников. К счастью, в это время на детской площадке никого не было.
Участковый инспектор задержала 47-летнего петербуржца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В квартире хулигана полицейские нашли 155 патронов различных калибров, магазин с 8-ю патронами и предмет, похожий на обрез ружья.
По данным Агентства, в 23 года мужчина был осужден за умышленное убийство и ношение оружия на 14 лет лишения свободы. Отсидел 9 лет, и вышел условно-досрочно.

Источник: konkretno.ru

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От редакции

Строго накажут?

Гость, 30 августа 2019 11:18
В пиндосии от 40 лет до пожизненного дают за убийство! А у нас по три ходки "по мокрому" делают, да ещё и по удо выпускают??! "Д,б!"

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