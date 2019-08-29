Открыл стрельбу на детской площадке рецидивист в Санкт-Петербурге

Выстрел раздался около 22:20 между домами 36 и 38 по проспекту Ударников. К счастью, в это время на детской площадке никого не было. В квартире хулигана полицейские нашли 155 патронов различных калибров, магазин с 8-ю патронами и предмет, похожий на обрез ружья.

У хулигана в квартире нашли мини-арсенал

Житель Красногвардейского района открыл стрельбу на детской площадке.

По информации АН «Оперативное прикрытие», выстрел раздался 26 августа около 22:20 между домами 36 и 38 по проспекту Ударников. К счастью, в это время на детской площадке никого не было.

Участковый инспектор задержала 47-летнего петербуржца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).



В квартире хулигана полицейские нашли 155 патронов различных калибров, магазин с 8-ю патронами и предмет, похожий на обрез ружья.По данным Агентства, в 23 года мужчина был осужден за умышленное убийство и ношение оружия на 14 лет лишения свободы. Отсидел 9 лет, и вышел условно-досрочно.

Источник: konkretno.ru