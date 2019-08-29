В гробах пытались перевезти 300 кг марихуаны наркоторговцы в Колумбии

В Колумбии полиция задержала наркоторговцев, которые пытались перевезти 300 кг марихуаны в гробах.
Подозрительный автомобиль привлек внимание патрульной машины. В транспортном средстве находились два гроба.
Водитель был арестован, а наркотики изъяты. Видео задержания публикует портал Voice of America.
Источник: ren.tv
Пока колумбийские полицйские для отчетности задерживали наркоторговцев, которые пытались перевезти 300 кг марихуаны в гробах, мимо них со свистом пронеслись несколько грузовиков, набитых героином и кокаином.