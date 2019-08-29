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В гробах пытались перевезти 300 кг марихуаны наркоторговцы в Колумбии

16:00 29.08.2019 Фото: стоп-кадр с видео
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Подозрительный автомобиль привлек внимание патрульной машины. Водителя арестовали, наркотики изъяли.

В Колумбии полиция задержала наркоторговцев, которые пытались перевезти 300 кг марихуаны в гробах.

Подозрительный автомобиль привлек внимание патрульной машины. В транспортном средстве находились два гроба.

Водитель был арестован, а наркотики изъяты. Видео задержания публикует портал Voice of America.

Источник: ren.tv

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От редакции

Глупая затея?

Аноним, 29 августа 2019 16:17
НВР: Затея совершенно не глупая:
Пока колумбийские полицйские для отчетности задерживали наркоторговцев, которые пытались перевезти 300 кг марихуаны в гробах, мимо них со свистом пронеслись несколько грузовиков, набитых героином и кокаином.

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