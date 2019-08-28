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Розыск-ориентировка: похитил 400 тысяч рублей из банкомата мужчина в Новосибирске

18:41 28.08.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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Один из клиентов банка выполнил операцию по снятию со счета через банкомат крупной суммы, однако, забыв взять деньги, покинул помещение. Воспользовавшись этим, неизвестный мужчина похитил денежные средства.

Розыск ориентировка: похитил 400 тысяч рублей из банкомата мужчина в Новосибирске
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31

23 августа в 10.00 отделении банка на улице Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска была похищена крупная сумма денег. Один из клиентов банка выполнил операцию по снятию со счета через банкомат 400 тысяч рублей, однако, забыв взять деньги, покинул помещение. Воспользовавшись этим, неизвестный мужчина похитил денежные средства, сообщили  «Курьер.Среда.Бердск» в ГУ МВД по НСО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31. Конфиденциальность гарантируется.

Сотрудники полиции напоминают о том, что, согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы, денежные средства, и т.д., обязан вернуть их законному владельцу, а если владелец неизвестен – сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления. В противном случае гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Розыск ориентировка: похитил 400 тысяч рублей из банкомата мужчина в Новосибирске

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31

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От редакции

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Гость, 28 августа 2019 19:41
"Тихо сп88888 и ушёл - называется нашёл!" Чё привязались? Лежат ничьи 400.000р - вот и взял.
Аноним, 28 августа 2019 21:36
А что такого я бы так же сделал. Меня вообще умиляют люди которые деньги возвращают, кроме как попасть в сми это больше ничего не даёт.
И не совсем понятно как человек подошёл снимать деньги 400 штук а через полминуты отключился, родственники заберите у него карточку, сейчас из-за него человека преследуют по воровской статье
Олеся, 28 августа 2019 22:22
Уже были случаи в Новосибирске с судом нашедших деньги и не вернувших их. За 300 тыщ женщину осудили на 6 месяц лишения свободы условно (она нашла барсетку в тележке на парковке тц и не вернула, хотя там все документы были), еще и 30 тыщ присвоить успела.
Аноним, 28 августа 2019 22:37
такую сумму за один раз не снимешь

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