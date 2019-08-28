Розыск-ориентировка: похитил 400 тысяч рублей из банкомата мужчина в Новосибирске

Один из клиентов банка выполнил операцию по снятию со счета через банкомат крупной суммы, однако, забыв взять деньги, покинул помещение. Воспользовавшись этим, неизвестный мужчина похитил денежные средства.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31

23 августа в 10.00 отделении банка на улице Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска была похищена крупная сумма денег. Один из клиентов банка выполнил операцию по снятию со счета через банкомат 400 тысяч рублей, однако, забыв взять деньги, покинул помещение. Воспользовавшись этим, неизвестный мужчина похитил денежные средства, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в ГУ МВД по НСО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31. Конфиденциальность гарантируется.



Сотрудники полиции напоминают о том, что, согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы, денежные средства, и т.д., обязан вернуть их законному владельцу, а если владелец неизвестен – сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления. В противном случае гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».