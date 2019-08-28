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Дом

Дом Мебели СЕВЕР: Кухни «Виктория»- максимальное удобство, функциональность и качество!

16:36 28.08.2019 Фото: Pixabay
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Правильно подобранная мебель — залог комфорта и уюта.

Дом Мебели СЕВЕР: Кухни Виктория максимальное удобство, функциональность и качество!
Чтобы кухня была максимально удобной, нужно не только продумать дизайн. но и правильно подобрать кухонный гарнитур

Ширина : 1500 мм. 2000 мм., 2600 мм, Угл. 1200х2600
Глубина : 600 мм
Цвет в продаже : в ассортименте (уточняйте в салоне)

Сборка, Установка: Уточнить в салоне.
Мойка: Врезная: круглая, квадратная, прямоугольная (Уточнить в салоне);

Кухня комплектуется фурнитурой, благодаря которой дверцы открываются без усилий, а закрываются мягко, на протяжении всего срока службы кухонного гарнитура. Выдвижные ящики на метабоксах с роликовыми направляющими, которые позволяют мягко открывать и закрывать ящики.

Верхние шкафы кухни оснащены регулируемыми подвесками. Это дает возможность корректировать недостатки, связанные с неровностями стен и регулировать высоту шкафов при навеске. В шкафах с матовым стеклом полки выполнены из ЛДСП.

Кухня серии Виктория — соединение максимального удобства, функциональности и высокого качества исполнения. Каркасы изготавливаются из ламинированной ДСП, фасады — из МДФ или ЛДСП. Столешница — из ДСП толщиной 26 мм.

Бережное отношение продлевает срок службы.

Приятных покупок.

Работаем ежедневно 10-19

Адрес: Бердск, ул. Вокзальная, 54А

тел. 8-996-545-28-39
Источник: Раздел ДМ «Север» на сайте Весь Бердск.

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