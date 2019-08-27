Завысили результаты итоговых контрольных 2,5 тысячи школ России

Проверочные прошли в 4-7-х и 11-х классах в более чем 40 тысячах школ

Шесть процентов школ показали необъективные результаты всероссийских проверочных работ (ВПР). Это итоговые контрольные, которые проходят по всей стране по единому расписанию и единым бланкам. В 2019 году ВПР написали более 6 миллионов учеников.

Проверочные прошли в 4-7-х и 11-х классах в более чем 40 тысячах школ. Предметов было больше десятка — от математики, окружающего мира в «началке» до географии, истории химии — у выпускников. После сдачи работы ученик получал отметку по пятибалльной шкале. Однако она не должна влиять ни на четвертные, ни на годовые оценки ребенка в школьном журнале. Цель проведения проверочных работ — оценить качество образования в регионах и понять, над чем работать.

Однако статистический анализ выявил: 2,5 тысячи школ поставили ученикам необъективные оценки. Причем 212 школ показывают такой результат уже три года подряд.

— К школам с необъективными результатами ВПР мы проявляем пристальное внимание, — отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. — Обращаем внимание регионального руководства на необходимость работы с такими школами. Это постепенно дает результат.

Как специалисты понимают, что школа сработала нечестно? Аналитики фиксируют завышенные значения среднего балла всероссийских проверочных работ, несоответствие их результатов и школьных отметок, резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к другому. При этом, если образовательная организация действительно очень сильная, если ее стабильно высокий результат подтверждают региональные координаторы ВПР, она в «необъективный» список не попадает.

Перечень школ с необъективными результатами ВПР-2019 опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования. Информация о них с указанием предметов и классов также направлена в региональные министерства образования.