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Расстреляли предателей и сожгли деревню на фестивале «Днепровский рубеж» в Алтайском крае

17:45 26.08.2019 Фото: Алтапресс
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Особенной популярностью пользовались участники в форме солдатов Вермахта — с ними охотно фотографировались, просили сказать что-нибудь на немецком языке.

Расстреляли предателей и сожгли деревню на фестивале «Днепровский рубеж» в Алтайском крае
Всего в сражении принимали участие 130 человек, 30 из них были на немецкой стороне

24 августа в Шипуново второй раз прошел военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж». Для гостей устроили выставку ретротехники, музыкальные и показательные выступления и реконструкцию битвы за Днепр августа 1943 года. По оценкам организаторов, фестиваль посетили 9 тысяч человек.

Кровопролитное сражение одной из битв за Днепре реконструировали клубы из Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени. Всего в сражении принимали участие 130 человек, 30 из них были на немецкой стороне.

По сценарию, группа немецких захватчиков заходит в небольшой украинский хутор, где помогают партизанам. Они сжигают часть деревни, но в это время к ней подходит отряд красноармейцев.


Большое впечатление на зрителей произвело обильное использование пиротехники.


Реконструкция посвящена воинам из Шипуново. Во время Великой Отечественной на фронт из села были призваны 14 тысяч человек, 7,5 тысяч из них не вернулись. Семь человек получили звание Героев Советского Союза, четверо — посмертно.

Для гостей фестиваля также устроили показательную «казнь предателя Родины» — со сцены ему зачитали приговор и привели в исполнение.

На выставке военной ретротехники были выставлены действующие макеты танков, БТР, грузовики ЗИС-5 и «Студебекер», легковые ГАЗ-67 и его американский аналог «Виллис». Среди самых редких моделей — немецкий «Богвард» 1939 года выпуска и танк Т-34 — в крае их всего два, один из них стоит в Барнауле у кинотеатра «Мир».

Также здесь были действующие макеты орудий — противотанковая ЗИС-2 и 45-мм противотанковые пушки (53-К). Большую часть ретротехники задействовали в реконструкции боя.

Отчего-то особенной популярностью пользовались участники в форме солдатов Вермахта — с ними охотно фотографировались, просили сказать что-нибудь на немецком языке.

Источник: altapress.ru

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