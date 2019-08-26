На кладбище Бердска непрекращающийся шум и лай!Ка вам соседство с «собачатником»?

Во всём мире кладбище это прежде всего покой и тишина. Как сейчас решить эту проблему? Снести «Надежду» или построить специальный забор шумо-барьерный? Кто за всё это ответственный, кому жаловаться и писать претензии?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:

Последние два квартала нового кладбища Бердска граничат с приютом для животных «Надежда». Расстояние всего около 30 метров между соседствующими субъектами, но не прекращающейся лай собак такой сильный, что находясь на могилах усопших, родственники не слышат друг друга на расстоянии метра. Во всём мире кладбище это прежде всего покой и тишина. Так почему в Бердске это непрекращающийся шум и лай? Где умиротворение и спокойствие?

Кто решился на размещение такого объекта как “собачатник” так близко с действующим кладбищем? Как сейчас решить эту проблему? Снести «Надежду» или построить специальный забор шумо-барьерный? Кто за всё это ответственный, кому жаловаться и писать претензии? Многие скажут: усопшие уже ничего не слышат, успокойся. Вот поэтому я хочу услышать мнение тех людей, чьи родственники похоронены на последних двух кварталах Бердского нового кладбища. Как им это соседство? Может есть среди читателей тут такие.