ОНФ: Сомнительные закупки на 260 млн рублей выявили фронтовики в Бердске

ОН проверили, как отремонтирован центральный парк Бердска

Активисты и эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» в рамках инициативы «Город N» проверили закупки в Бердске Новосибирской области. В разряд «сомнительных» попали закупки на строительство дорог и сооружений на общую сумму 260 млн рублей.Всю информацию эксперты ОНФ передали в прокуратуру.

Первым объектом, который посетили представители ОНФ, стал фельдшерско- акушерский пункт в с. Улыбино Новосибирской области. По документам, ФАП стоимостью 10 млн рублей установлен и оплачен в прошлом году. Однако ФАП до сих пор не работает. Фельдшер принимает пациентов в здании администрации сельсовета.

«Когда мы приехали, то увидели около ФАПа строителей. По их словам, они устраняют замечания по внутренней отделке. А по документам ФАП принят восемь месяцев назад без нареканий. До сих пор не выполнено благоустройство: нет ни лавочки, нимусорки, ни газона. Даже видно, что забор был покрашен буквально на днях», — рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Сибирского федерального округа КонстантинЮденко. Он добавил, что похожий ФАП в Томской области стоит в два раза дешевле.

Следующим объектом проверки стало также учреждение здравоохранения. Капитальный ремонт здания ГБУЗ Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» стоимостью 60,3 млн рублей должны были завершить еще в декабре 2017 года. Но вместо этого появилось дополнительное соглашение, по которому стоимость работ уменьшилась на 5,7 млн руб. При этом информации о том, какие изменения внесены, не появилось. В марте 2018 года подписан акт приемки выполненных работ без замечаний и выявленных нарушений.

«Но на этом история не закончилась. В апреле 2019 г. контракт был расторгнут по соглашению сторон «по не зависящим от Сторон обстоятельствам в связи с невозможностью выполнения оставшихся работ». Контракт оплачен на 99%. Но самое интересное, что даже летом 2019 г. работы в городской больнице продолжаются. При проверке мы выявили, что на третьем и четвертом этажах полным ходом идет ремонт. Фактически, в больнице работает только два этажа», — рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Новосибирской области Сергей Лихачев.

Он добавил, что изначально в документах были указаны невыполнимые сроки работ: в контракте период — 3 месяца, а в проектной документации на строительство — 13 месяцев. По сообщениям СМИ, на днях был уволен главный врач Бердской центральной городской больницы Юрий Краморов.

Еще один недостроенный, но принятый объект — приют для смешанного содержания животных. В 2016 г. все работы приняты и оплачены. Однако внутри здания отсутствует часть стен и перегородок, во дворележат кирпичи, внутри отсутствуют двери. Стоимость контракта — 11 млн рублей.

Активист проекта ОНФ «За честные закупки» Анна Москвина отметила, что в целом животные содержаться в нормальных условиях. «Приют поддерживают волонтерские организации, у работников хорошее отношение к животным. Я, как руководитель приюта в Тюменской области и как общественник это вижу. Однако сам факт, что муниципальный приют располагается в недостроенном здании, без обустроенного помещения для карантина, без нормальных вольеров, вызывает отрицательные эмоции. Это скорее уровень общественного приюта, а не муниципального учреждения. Получается, что не все ветеринарно-санитарные правила соблюдаются. Но это не значит, что надо закрыть приют. Надо довести условия проживания до нормативов», — рассказала Анна Москвина.

Кроме того, эксперты обратили внимание на затраты по содержанию учреждения, которые составили почти 5 млн руб. за 2018 г. «Учитывая, чтопо словам представителей приюта ежегодноотлавливается около 80 собак, а содержится постоянно около 180 особей (учитывая не пристроенных с предыдущих лет), затраты на однуголову очень высокие. Это говорит о возможной неэффективной трате бюджета и необходимости изменения организации работы», — отметила Анна Москвина.

В любом городе местом притяжения людей являются парки. В Бердске на ремонт парка в 2016 г.потратили 42,4 млн рублей. Но люди так и не увиделивсех заложенных в проект технических решений.

«По неизвестным нам причинам итоговые актыотличаются от первоначального проекта ремонта парка. Да, в нем действительно уложили асфальт, хоть и не на всей указанной в документах территории, установили лавочки, мусорки и освещение. Большуючасть стоимости благоустройства парка потратили наасфальт. Его решили не жалеть и согласно проекту должны были на пешеходных дорожках уложитьпокрытие с избыточными характеристиками. Например, в тип покрытия I входит геотекстиль, основание из песка и щебня, выравнивающий слой асфальта и еще само асфальтобетонное покрытие. В итоге, согласно акту, толщина всех типов покрытияварьируется от 30 до 40 см», — отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Александр Стефанов.

Однако для того, чтобы подтвердить использование таких объемов материалов, требуется проверка методом изъятия кернов из дорожного полотна.

В продолжение темы дорог, активисты обратили внимание на строительство объекта инфраструктуры в другом районе. 17 июня 2019 года была размещена закупка на строительство трех дорог по две полосы движения до строящихся школы и детского сада.

Строительством дорог, как и ремонтом парка, занимается один подрядчик — ООО «ДОРСИБ ПЛЮС». Работы начались на прошлой неделе. По документам, подрядчик должен будет до конца сентября полностью сделать дороги, в том числе остановки для общественного транспорта, водоотводные канавы, тротуары шириной 2,25 м(общей протяженностью более километра), организовать съезды и заезды, установить светофоры, освещение, обустроить ливневки и др. По мнению экспертов ОНФ, выполнить за такой короткий сроквесь перечень работ может стать непосильной задачей учитывая погодные условия.

Следующим объектом, который вызвал вопросы у экспертов, стала система для жизнеобеспечения более 700 жилых домов – колодцы дренажной системы. Они должны защитить от подтоплений (после обильных и продолжительных осадков и таяния снега) жилой сектор. Согласно документам, работы завершены и приняты. Однако пять мест, где установлены колодцы, до сих пор огорожены, рядом стоит техника, а функционирование системы проверить невозможно, так как в последнее время сильных дождей в городе не было.

Всего состоялось две закупки на общую сумму более 69 млн руб. При этом в реестре заключений Новосибирской экспертизы указано, что сметная стоимость объекта, получившая положительное заключение экспертизы, составляла 102,4 млн руб. Требуется дополнительная проверка на предмет выполнения заложенных в проекте технических требований и видов конструктивных работ при исполнении указанных контрактов.

«Основная проблема, выявленная в Бердске, —продолжение работ после завершения контракта. По документам у заказчиков нет никаких претензий, а работы вяло продолжаются даже спустя несколько лет. Почему здесь предпочитают хранить кирпич рядом с клетками собак, вместо того, чтобы достроить в здании перегородки для животных? Почему люди вынуждены в больнице дышать пылью с верхних этажей или вообще ходить на прием в здание администрации, если все работы давно оплачены? На мониторинге присутствовали представители прокуратуры, которые воочию вместе с нашими активистами просматривали объекты. В ближайшее время мы обобщим информацию и передадим ее в прокуратуру, а также обратимся в адрес губернатора Новосибирской области с просьбой принять соответствующие решения», — прокомментировал выезд в Бердск руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.