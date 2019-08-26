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«Воровал» детей поисковый отряд «Лиза Алерт» в парке Новосибирска

19:07 26.08.2019
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Больше 50 родителей вызвались принять участие в эксперименте поискового отряда. Результат стал самым худшим за все время эксперимента: из 57 детей с «незнакомцами» ушли 42.

Воровал детей поисковый отряд Лиза Алерт в парке Новосибирска
Иногда другие взрослые, сидя на соседних лавочках видели, что этого ребенка оставляли, и уводили чужие люди, и не реагировали

24 августа в парке «Березовая роща» в Новосибирске мы «воровали детей». Больше 50 родителей вызвались принять участие в нашем эксперименте, который мы проводим каждый год уже четвертый раз подряд. Результат стал самым худшим за все время эксперимента: из 57 детей с «незнакомцами» ушли 42.

— Мы в ужасе! — прокомментировала эксперимент  руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

Комментарии участников (членов «Лиза Алерт Новосибирск»), уводивших детей:

Наталья: Я в шоке от того, сколько ушло детей. Кажется, я впервые порадовалась, что мои уже выросли. С этим надо что-то делать. Ведь с ними родители проводят беседы, напоминают, кто-то эту установку держит в голове, а кто-то за полминуты уходит.

Аня: Основную часть детей легко увести, просто показав картинку котёнка, сопровождая её жалобной речью о том, как он потерялся и ему нужна помощь. С одной стороны, ребёнок хочет помочь, и это прекрасно. С другой стороны, как сказала Марина Радистка — взрослые они же взрослые, все проблемы могут решить сами. При этом те, кто не ушёл, твёрдо и настойчиво повторяли одну фразу: «мама (папа) мне говорили, чтобы я с незнакомыми никуда не ходил». Сразу видно, что детям неоднократно это повторяли в крайне серьезном контексте. Были сегодня и девочка, которая даже в кусты куда-то со мной пошла к машине, около которой «котёнок потерялся». И брат с сестрой, которые «давайте только быстро сходим поможем котёнку и вернёмся, а то мама будет переживать». Несколько детей после предложения сходить со мной за котёнком отвечали: «нет, мама (папа) сказали с незнакомыми никуда не ходить» я отвечала, мол я же девочка, я же не могу тебя украсть. Дети вставали и шли за мной. Часто у детей представление, что украсть ребёнка может страшный большой мужик, поэтому мне они легко доверялись. В целом я в ужасе, конечно. Я не ожидала, что столько детей уйдут, да и ещё так просто».

Ирина: Сегодня сидела на лавочке все мероприятие и наблюдала за происходящими действиями. Дети практически сразу уходили за волонтёрами, а прохожие даже не обращали внимание на происходящее.

Павел: Я *ошеломлен* результатами увиденного… Как легко большая половина детей уходит с абсолютно незнакомым человеком после буквально нескольких секунд общения… Это страшно.

Организатор эксперимента Светлана Соргина: Хотелось бы отметить, что иногда другие взрослые, сидя на соседних лавочках видели, что этого ребенка оставляли, и уводили чужие люди, и не реагировали.


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Моё мнение Комментарий Поделиться
Наталья, 26 августа 2019 19:03
Ужас!Нет слов.Выход один.Педафилов нужно уничтожать.Как бы там ни было,но постепенно нужно уменьшать их колличество.Это нелюди.
Психиатр, 26 августа 2019 19:52
Местный педофил минусанул. Обиделся.)
Наталья., 26 августа 2019 19:09
И еще...Огромное спасибо неравнодушным людям,которые ведут борьбу с этим негативным явлением,добровольцы,волонтеры...Это герои,это ЛЮДИ с большой буквы.Ищут,находят пропавших,добросовестно трудятся в этом направлении.Дай БОГ Вам здоровья!
Да уж.., 26 августа 2019 19:55
Родители, ну учите же вы своих детей элементарной безопасности, пока не поздно. Каких придурков только нет вокруг...

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