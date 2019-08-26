Трамп пссорился с лидерами G7 из-за России

Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7

Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета Guardian.

Отмечается, что лидеры других стран из «Большой семерки» не поддержали идею президента США, в результате произошла напряженная дискуссия. Трамп, по информации издания, не согласился с аргументами своих коллег.

Также подчеркивается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет в этом вопросе, однако с американским президентом согласился премьер-министр Италии Джузеппе Конте, остальные лидеры государств — участников саммита, включая главу Евросовета Дональда Туска, решительно выступили против возвращения России в «Большую восьмерку».

«Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться», — сообщил источник газеты в дипломатических кругах.

Он добавил, что, по мнению Трампа, для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР «Россия должна присутствовать в зале».

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это «не самоцель».

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

Источник: РИА Новости