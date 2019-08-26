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Лапша на уши: Проект Ельцин Центра раскритиковал журналист Соловьев

08:45 26.08.2019 Фото: Википедия
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Владимир Соловьев: «Я жил в 90-е, я видел 90-е, мне не надо про 90-е рассказывать сказочки. Я считаю, что там, в Ельцин Центре, и сейчас вешают лапшу на уши».

Лапша на уши: Проект Ельцин Центра раскритиковал журналист Соловьев
Ранее Соловьев опубликовал в своем telegram-канале пост блогера из Екатеринбурга Сергея Колясникова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал проект екатеринбургского Ельцин Центра «90-е: История Великого Поворота». Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «URA.RU».

«Я жил в 90-е, я видел 90-е, мне не надо про 90-е рассказывать сказочки. Я считаю, что там, в Ельцин Центре, и сейчас вешают лапшу на уши», — заявил телеведущий. На момент публикации комментарий Ельцин Центра получить не удалось.

Ранее Соловьев опубликовал в своем telegram-канале пост блогера из Екатеринбурга Сергея Колясникова, который в связи с запуском сайта проекта предложил россиянам «готовить уши для лапши». Также блогер отметил, что целью проекта является желание «развивать у россиян любовь к „святым 90-м“».

На сайте проекта его миссия сформулирована иначе: создание информационно-аналитической базы данных о 90-х годах. Создатели программы хотят развеять мифы об этом периоде развития России. К концу всех мероприятий должны быть изданы восемь томов о жизни в 90-е годы.

Источник: Ura.ru

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От редакции

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валера, 26 августа 2019 09:15
что-то почуял, переобувается - не?
Поросёнок Пётр, 26 августа 2019 09:31
Он мастер переобувания 80-ого уровня, мы ещё услышим от него разоблачение преступлений путинского режима, после того как Владимир Владимирович уйдёт на покой
Поросёнок Пётр, 26 августа 2019 09:15
Кто бы говорил о лапше

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