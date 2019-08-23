23.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

18% снов у мужчин и женщин о сексе и эротике

17:44 23.08.2019 Фото: pixabay.com
0

Мужчины в возрастной группе от 16 до 30 просматривают данные сновидения в 25% случаев, а у женщин это объём составляет 22%.

18% снов у мужчин и женщин о сексе и эротике
Сны на сексуальную тему встречаются в три-четыре раза чаще, чем на спортивную (6%) или политическую (4%)

Это опровергает распространенную точку зрения о том, что мужчины постоянно думают о сексе, а женщины о чем-то другом. Оказывается, представители разных полов здесь между собой не сильно отличаются.

Новое исследование показало, что девушки и женщины в возрасте от 16 до 30 лет в три раза чаще видят сны на эротическую тему, чем это было 50 лет тому назад. К такому выводу пришли ученые из Университета Фрайбурга в Германии. По количеству подобных фантазий женщины уже сравнялись с мужчинами. Проведенное в 1966 году еще накануне сексуальной революции первое исследование и повторное в 1998 году показали, что чуть менее 4% женщин сталкиваются с сексуальными фантазиями. И вот теперь стигма по поводу сексуальной жизни женщин снята, и они стали более часто запоминать эти сновидения.

Ученые полагают, что представительницы прекрасного пола просто больше не стесняются подобных снов. В опросе приняли участие 2 907 человек в возрасте от 16 до 92 лет, которые рассказали о своих сновидениях. Оказалось, что 18% снов у мужчин и женщин преимущественно связано с эротическими мотивами, включая флирт и поцелуи. Мужчины в возрастной группе от 16 до 30 просматривают данные сновидения в 25% случаев, а у женщин это объём составляет 22%. При этом сны на сексуальную тему встречаются в три-четыре раза чаще, чем на спортивную (6%) или политическую (4%).

Авторы исследования особенно подчеркивают, что женщинам вовсе не стали чаще снится сны на сексуальную тему, чем это было полвека тому назад. Просто сегодня женщины реже стесняются об этом рассказывать, поскольку отношение к сексу в обществе полностью поменялось.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вам снятся эротические сны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВернул торжественную линейку 1 сентября в школу №10 вице-мэр Бердска
18:13 23-08-2019
Вернул торжественную линейку 1 сентября в школу №10 вице-мэр Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
18:00 23-08-2019
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Бердск400 метров над головой: Боятся низколетящих самолетов жители Бердска
18:00 23-08-2019
400 метров над головой: Боятся низколетящих самолетов жители Бердска
Смертельные тропические болезни разносят комары на юге России
17:45 23-08-2019
Смертельные тропические болезни разносят комары на юге России
18% снов у мужчин и женщин о сексе и эротике
17:44 23-08-2019
18% снов у мужчин и женщин о сексе и эротике
320 кухонных досок с портретом Гитлера не пропустила в Россию таможня Иркутска
17:30 23-08-2019
320 кухонных досок с портретом Гитлера не пропустила в Россию таможня Иркутска
Деньги для покойника. Гроб с расщелиной. Желтую ткань на лицо
17:29 23-08-2019
Деньги для покойника. Гроб с расщелиной. Желтую ткань на лицо
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 24
17:20 23-08-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
Дачные дела в сентябре
17:18 23-08-2019
Дачные дела в сентябре
БердскПервый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск 4
17:15 23-08-2019
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск