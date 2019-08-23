18% снов у мужчин и женщин о сексе и эротике

Мужчины в возрастной группе от 16 до 30 просматривают данные сновидения в 25% случаев, а у женщин это объём составляет 22%.

Сны на сексуальную тему встречаются в три-четыре раза чаще, чем на спортивную (6%) или политическую (4%)

Это опровергает распространенную точку зрения о том, что мужчины постоянно думают о сексе, а женщины о чем-то другом. Оказывается, представители разных полов здесь между собой не сильно отличаются.

Новое исследование показало, что девушки и женщины в возрасте от 16 до 30 лет в три раза чаще видят сны на эротическую тему, чем это было 50 лет тому назад. К такому выводу пришли ученые из Университета Фрайбурга в Германии. По количеству подобных фантазий женщины уже сравнялись с мужчинами. Проведенное в 1966 году еще накануне сексуальной революции первое исследование и повторное в 1998 году показали, что чуть менее 4% женщин сталкиваются с сексуальными фантазиями. И вот теперь стигма по поводу сексуальной жизни женщин снята, и они стали более часто запоминать эти сновидения.

Ученые полагают, что представительницы прекрасного пола просто больше не стесняются подобных снов. В опросе приняли участие 2 907 человек в возрасте от 16 до 92 лет, которые рассказали о своих сновидениях. Оказалось, что 18% снов у мужчин и женщин преимущественно связано с эротическими мотивами, включая флирт и поцелуи. Мужчины в возрастной группе от 16 до 30 просматривают данные сновидения в 25% случаев, а у женщин это объём составляет 22%. При этом сны на сексуальную тему встречаются в три-четыре раза чаще, чем на спортивную (6%) или политическую (4%).

Авторы исследования особенно подчеркивают, что женщинам вовсе не стали чаще снится сны на сексуальную тему, чем это было полвека тому назад. Просто сегодня женщины реже стесняются об этом рассказывать, поскольку отношение к сексу в обществе полностью поменялось.

Источник: МедикФорум