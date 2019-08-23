400 метров над головой: Боятся низколетящих самолетов жители Бердска

По регламенту самолеты над городом летают не ниже 400 метров и не представляют опасности.

На аэродроме часто проходят соревнования школьников

Постоянно летающие самолеты над Микрорайоном пугают жителей Бердска.

Самолеты летают то высоко-высоко, еле видно, то совсем низко, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Микрорайона Ирина Сухинина. По ее мнению, они не должны летать над жилыми домами.

— Когда мэр Евгений Шестернин только вошел в должность ,«Курьер. Среда. Бердск» организовал рубрику «Задай вопрос мэру», я обратилась со своим вопросом, — рассказала Ирина Сухинина.

Напомним, в 2016 году мэр ответил на множество вопросов бердчан, в том числе и на вопрос Ирины Александровны: можно ли изменить маршрут полетов самолетов с аэродрома «Бердск-Центральный»? Самолеты летают низко, прямо над жилыми домами.

Владельцем аэродрома «Бердск – Центральный» является Минобороны России, собственником посадочной площадки «Бердск – Центральный» является Негосударственное образовательное учреждение «Новосибирский авиационно – спортивный клуб ДОСААФ России» (НОУ «НАСК ДОССАФ России», 633137, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.24, телефон 8(383) 211-01-32. НОУ «НАСК ДОССАФ России» подчиняется Новосибирскому РО ДОСААФ России и Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России, кем и проводятся проверки производства полетов. Телефон председателя РО ДОСААФ России – 8(383) 211-02-51, телефон начальника Управления авиации России (Москва) 8 (495) 490-60-87.

Производство полетов производится согласно инструкции, согласованной и утвержденной контролирующими органами за безопасность полетов в Новосибирской области. Изменение направления взлета и посадки категорически запрещено.

Пилотажных зон над территорией жилых кварталов нет. Пилотаж выполняется над аэродромом и специально отведенных пилотажных зонах.

На взлете и посадке минимальная высота над крайними к взлетно-посадочной полосе частными домами составляет не менее 150 метров, что обеспечивает допустимую безопасность при аварийной ситуации с летательным аппаратом.

При обнаружении нарушений правил полета в населенных пунктах необходимо приобщить фото и видео материалы для определения конкретного виновного и его наказания.

После этого бердчанка дважды звонила в МЧС с жалобами на низко летающие самолеты. По словам Сухининой ей ответили, что владелец аэродрома — министерство обороны, и они ничего не могут сделать — как хотят, так и летают.

По некоторым телефонам, которые были предоставлены в ответе мэра, Ирина Александровна также звонила, но ей никто не ответил.

— Вспомните, сколько на этом аэродроме было несчастных случаев. Какое-то нехорошее место или трагическая случайность. Неделю назад самолет летал так низко над домами. Весь день, чуть ли не до 19.00. И сегодня летал целый день, только повыше. Разве можно летать над жилыми домами кому попало. Ладно, военный самолет летит. А если просто самолет кругами летает весь день над жилыми домами. И непонятно, кто им управляет. И к тому же, шум идет от самолета. И страшно, — призналась Сухинина.

От жителей не поступало ни одной жалобы на летающие самолеты, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев сегодня, 23 августа.

Появление самолетов связано с тем, что с 19 по 23 августа в силовом многоборье соревновались школьники, 80 человек: бегали, плавали, и в том числе прыгали с парашютом и так далее, отметил Василий Пономарев.

— Они прыгали с парашютом — сам видел. Никаких других полетов там не было. Обычно у самолетов траектория полетов не меняется. А то что слишком низко — это только кажется. Возможно, из-за облаков. У каждого человека свое восприятие ситуации. Самолеты летают не первый год. У пилотов все определено — маршруты захода и выхода, маршруты выброски парашютистов. За нарушение накажут. Есть агентство воздушных сообщений, которое дает разрешение на полеты, а коли это военный аэродром, разрешение еще дает и военное командование. Просто так пилотам не дадут отойти в сторону от регламентов и инструкции, — отметил Василий Пономарев.

Пилот аэростата Виктор Костюков объяснил, в том случае, когда в городе нет аэродрома, минимальная высота полетов по закону — 400 метров, над городом ниже у нас никто не летает. А если есть аэродром, и полоса в створе города, то там по схеме захода может быть и 50 метров.

— У нас официальный аэродром и то, что ночью летают вертолеты боевые, приходят сюда — это их резервная площадка. Они ночные полеты отрабатывают. Могут и на Южном садиться, и на Центральном. У нас сейчас авиации очень мало. Интенсивность полетов вообще никакая, — пояснил Костюков.

По словам пилота, кукурузник аэроклуба летает выше 400 метров.