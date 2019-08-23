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Рухнул строительный кран на стройке в районе Ферганы Бердска

16:21 23.08.2019, Марина Волкова Фото: Сергея Болдырева/Свидетель/ Елены Белоусовой
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По словам очевидцев, автокран упал со страшным грохотом. Громадное устройство потеряло равновесие во время работы и упало на недостроенный объект.

Рухнул строительный кран на стройке в районе Ферганы Бердска
Кран не выдержал равновесия и рухнул

Рухнул автокран на месте строительства 16-этажного дома в центре Бердска сегодня, 23 августа. Инцидент произошел около 11:35 дня на территории так называемой «Ферганы».

По словам очевидцев, автокран упал со страшным грохотом. Громадное устройство потеряло равновесие во время работы и упало на недостроенный объект. Но несмотря на то, что в момент происшествия на верхнем этаже стройки трудились рабочие, никто из людей не пострадал.

По словам очевидцев, машинист автокрана самостоятельно выбрался из кабины после инцидента. Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» работники стройплощадки, автокран поднимал щит весом около 200 кг. В тот момент в грунт под краном провалилась «лапа». Кран медленно пополз вниз, благодаря этому трагедии удалось избежать.

Главный инженер компании «АВС-М», которая ведет строительные работы на объекте, Сергей Зарецкий сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что на месте происшествия приняты все меры, чтобы поднять кран.

— Кран не упал. Он накренился на градусов 30 и повалился на левый бок, уткнувшись стрелой на железобетонную конструкцию. В данный момент проблема решена. Это рабочий момент. Никто не пострадал, — сообщил Сергей Александрович сегодня, 23 августа.

Рухнул строительный кран на стройке в районе Ферганы Бердска

Накренившийся автокран на «Лапы» ставила другая техника

Автор видео Сергей Болдырев

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От редакции

Из-за чего кран рухнул?

Аноним, 23 августа 2019 16:42
Он не упал, он накренился
Кто не в курсе или подзабыл они и на лунной сказке кран роняли, не хочу злорадствовать, но это уже диагноз
Аноним, 23 августа 2019 17:28
Чудо ,что ни кто не пострадал.
Ого, 23 августа 2019 17:31
А у Вас какой диагноз?

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