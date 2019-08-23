Зеленскому предложили план признания Крыма российским

Крым российский

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Крым является частью Украины. Последние заявление касалось того, что возвращение России в G8, по мнению украинского президента, станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

«Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, вместо того, чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях. Все это возмутительно. Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет. Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, признание официальным Киевом российского статуса Крыма позволит улучшить взаимоотношения между двумя государствами.

«Украина в конце концов будет иметь шанс нормально развиваться и становиться тем государством, о котором они так сильно много говорят: цивилизованным, процветающим», — сказал сенатор.

Вместе с тем, Цеков подчеркнул, что пока новый президент Украины в отношении Крыма строго придерживается курса своего предшественника Петра Порошенко.

«Зеленский, к сожалению, пока не может объективно оценить ситуацию в отношении Крыма. Складывается впечатление, что Зеленский на самом деле думает, что вернет Крым Украине, хотя люди, которые реально разбираются в политике, понимают, что этого не произойдет никогда по многим причинам. Самая главная – это то, что крымчане самостоятельно определили свою судьбу», — сказал собеседник агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Источник: РИА Новости