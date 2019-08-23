23.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Зеленскому предложили план признания Крыма российским

16:45 23.08.2019 Фото: pixabay
0

Признание официальным Киевом российского статуса полуострова позволит улучшить взаимоотношения между двумя государствами.

Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Крым российский

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план постепенного признания Крыма в составе России.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Крым является частью Украины. Последние заявление касалось того, что возвращение России в G8, по мнению украинского президента, станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

«Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, вместо того, чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях. Все это возмутительно. Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет. Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, признание официальным Киевом российского статуса Крыма позволит улучшить взаимоотношения между двумя государствами.
«Украина в конце концов будет иметь шанс нормально развиваться и становиться тем государством, о котором они так сильно много говорят: цивилизованным, процветающим», — сказал сенатор.
Вместе с тем, Цеков подчеркнул, что пока новый президент Украины в отношении Крыма строго придерживается курса своего предшественника Петра Порошенко.

«Зеленский, к сожалению, пока не может объективно оценить ситуацию в отношении Крыма. Складывается впечатление, что Зеленский на самом деле думает, что вернет Крым Украине, хотя люди, которые реально разбираются в политике, понимают, что этого не произойдет никогда по многим причинам. Самая главная – это то, что крымчане самостоятельно определили свою судьбу», — сказал собеседник агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Украина когда-нибудь признает Крым российским?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВернул торжественную линейку 1 сентября в школу №10 вице-мэр Бердска
18:13 23-08-2019
Вернул торжественную линейку 1 сентября в школу №10 вице-мэр Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
18:00 23-08-2019
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Бердск400 метров над головой: Боятся низколетящих самолетов жители Бердска 1
18:00 23-08-2019
400 метров над головой: Боятся низколетящих самолетов жители Бердска
Смертельные тропические болезни разносят комары на юге России
17:45 23-08-2019
Смертельные тропические болезни разносят комары на юге России
18% снов у мужчин и женщин о сексе и эротике
17:44 23-08-2019
18% снов у мужчин и женщин о сексе и эротике
320 кухонных досок с портретом Гитлера не пропустила в Россию таможня Иркутска
17:30 23-08-2019
320 кухонных досок с портретом Гитлера не пропустила в Россию таможня Иркутска
Деньги для покойника. Гроб с расщелиной. Желтую ткань на лицо
17:29 23-08-2019
Деньги для покойника. Гроб с расщелиной. Желтую ткань на лицо
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 24
17:20 23-08-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
Дачные дела в сентябре
17:18 23-08-2019
Дачные дела в сентябре
БердскПервый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск 4
17:15 23-08-2019
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск