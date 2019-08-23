Невесты в татуировках заполонили ЗАГС Бердска

Дарья и Евгений Поповы познакомились через интернет

23 августа возле ЗАГСа многолюдно. Новоиспеченные супруги фотографируют это важное событие и рассказывают, где познакомились.

Дарья и Евгений Поповы узнали друг друга в интернете. Встречались год, молодой человек дарил цветы. Для свадьбы девушка выбрала традиционное белое платье, как символ чистоты.

— Это красиво и празднично. Думаю, наш союз будет счастливым,- призналась невеста.

Ксения и Константин Шпехт

отмечают свадьбу на берегу

Ксения и Константин Шпехт познакомились в компании друзей. Встречались три года. Отмечают свадьбу на берегу в беседке. Молодожены мечтают о большой, дружной семье.

По приметам, свадьба в августе принесет молодоженам удачу и гармонию в отношениях. В последнюю пятницу лета узами брака должны были связать 18 пар. Три пары не явились в ЗАГС.