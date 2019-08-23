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Невесты в татуировках заполонили ЗАГС Бердска

16:30 23.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Но платья выбирают традиционного белого цвета. В последнюю пятницу лета поженились 15 пар. Три пары передумали жениться.

Невесты в татуировках заполонили ЗАГС Бердска
Дарья и Евгений Поповы познакомились через интернет

23 августа возле ЗАГСа многолюдно. Новоиспеченные супруги фотографируют это важное событие и рассказывают, где познакомились.
Дарья и Евгений Поповы узнали друг друга в интернете. Встречались год, молодой человек дарил цветы. Для свадьбы девушка выбрала традиционное белое платье, как символ чистоты.
— Это красиво и празднично. Думаю, наш союз будет счастливым,- призналась невеста.

Невесты в татуировках заполонили ЗАГС Бердска

Ксения и Константин Шпехт
отмечают свадьбу на берегу

Ксения и Константин Шпехт познакомились в компании друзей. Встречались три года. Отмечают свадьбу на берегу в беседке. Молодожены мечтают о большой, дружной семье.

По приметам, свадьба в августе принесет молодоженам удачу и гармонию в отношениях. В последнюю пятницу лета узами брака должны были связать 18 пар. Три пары не явились в ЗАГС.

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От редакции

Как вы относитесь к татуировкам?

аноним, 23 августа 2019 16:59
Смешно будет в 60 лет!!!Мне очень не приятно видеть курящих и с татуировками.С мамой и женой как то не важется!
Аноним, 23 августа 2019 17:38
Времена меняются ,а за модой вообще не угнаться. Женятся -мечтают прожить всю жизнь,но УВЫ брак трещит по швам. Желаю прожить всем -счастливо и долго и детей по больше,так веселей жить.
Аноним, 23 августа 2019 17:47
НВР:
ОТРИЦАТЕЛЬНО!

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