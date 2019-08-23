Асексуальность: 1 % людей во всем мире не испытывают сексуального влечения

Сексуальный образ часто эксплуатируют

Сопредседатель группы Ace Los Angeles Шэри Б. Эллис рассказала об асексуальности.

Асексуальность бывает у людей, которые не испытывают полового влечения к другим людям. Сообщество асексуалов представляет собой 1 процент людей во всем мире.

Как пишет Slate.fr, по словам ученого, люди не имеют представления об асексуальности или же думают о таких людях неправильно.

По ее словам, главным недопониманием у людей является незнание этого термина.

«Люди, которые разбирались в этой теме столь же мало, как я, говорили, что мне просто нужно найти подходящего человека. И тогда я отбрасывала идею о своей принадлежности к такой группе», — пишет автор.

Еще один такой человек рассказал, что из-за того, что он не занимается сексом, все люди о нем думают как-то иначе. 40-летний мужчина был очень огорчен этим. Он подумывал, что с ним все не так.

«Я интересовался, не стал ли я жертвой насилия, искал признаки какой-то травмы», — говорит он.

На сегодняшний день он понял, что с ним все в порядке, но давление со стороны людей еще ощущается.

Сегодня, пишет автор, асексуальность оказывается тем, чем была гомосексуальность до сексуальной революции 1960-х годов: люди, которые идентифицируют себя как асексуалы, не говорят об этом из страха быть заклейменными, что способствует отсутствию освещения асексуальности в СМИ, а это затрудняет для асексуалов принятие себя, и, в свою очередь, способствует малому вниманию СМИ и, следовательно, клеймению.

Некоторые асексуалы и асексуалки предпочитают быть одинокими, другие предпочитают жить в паре. Вопреки тому, что можно услышать, пара может быть счастливой и без секса.

Автор пишет, что сегодня асексуалы – это не дань моде. Этот термин существовал всегда, но не был на слуху.

Как говорит социолог и автор книги «Сексуальная жизнь во Франции» Жанин Моссуз-Лаво, очень часто пара решает прекратить заниматься сексом – это последнее сексуальное табу. Для таких людей есть существование завесы молчания. Они не говорят об этом.

По его словам, люди, которые отказываются от секса не неудачники.

«Люди все больше и больше делают то, что им хочется. И считают законным делать то, что им нравится. Исчезает чувство вины от того, что человек ведет себя не так, как его родители, бабушки и дедушки», — говорится в статье.

Источник: medikforum.ru