Какую работу предлагают предпенсионерам в Бердске?

Поиск необходимой вакансии может затянуться на долгие месяцы, да и к тому же не все работодатели спешат принять в свой штат возрастного сотрудника

Как гласит законодательство Российской Федерации ст. 27 Федерального закона «Лицами предпенсионного возраста являются граждане, которым осталось не более двух лет до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости или до назначения досрочной трудовой пенсии, при наличии необходимого стажа на соответствующих работах». Для облегчения поиска работы, людям пенсионного и предпенсионного возраста стоит обратиться в центр занятости Бердска, там обязательно окажут помощь в подборе подходящей вашим требованиям должности. Обычно центры занятости проводят участие в ярмарках вакансий, где каждый человек может встретиться с потенциальными работодателями и заинтересовать своими навыками общения, произвести приятное впечатление, что в дальнейшем, возможно, поспособствует трудоустройству на новую работу.

Проанализировав имеющийся рынок вакансий, можно сделать вывод, что для людей предпенсионного возраста, на данный момент, работодатели предлагают следующие варианты трудоустройства:

• охранник, сторож, комендант – данный вид работы не сложен и требует от работника только достаточный уровень внимательности и ответственности;

• швейцар — работа подойдет для мужчин, но нужно помнить, что весь день придется быть на ногах;

• гардеробщица — обычно данная работа подходит для женщин, ведь не требует особых навыков и позволяет не утруждать организм;

• контролер или кондуктор – работа осуществляется с деньгами, что требует определенного уровня внимательности, подходит как для женщин, так и для мужчин;

• няня или сиделка – работа подходит для активных людей, ведь сидеть с ребенком и ухаживать за больным человеком весьма нелегко;

• уборщик или сотрудник клининговой компании – работа постоянно востребована, но требует немало физических сил;

• репетитор – если вы всю жизнь проработали в одной области и у вас накопился огромный багаж знаний, то можно попробовать себя в качестве репетитора, учить можно чему угодно. Чаще всего требуется педагогическое образование и наличие рекомендаций;

• продавец — приветствуется наличие таких качеств, как терпение, коммуникабельность и сдержанность, ведь покупатели бывают очень разные;

• водитель такси – не всегда данная работа бывает легкой, но заработок может быть весьма не плохой.

Это далеко не полный список предлагаемых вакансий, возможно, вам удастся найти более подходящий и выгодный вариант новой работы, который позволит не только подзаработать, но и будет отвечать вашим внутренним интересам, не остановит вас на стандартной и рутинной деятельности, а даст возможность развиваться и самореализовываться. Ведь пенсия – это прекрасный повод начать что-то новое.

Устраиваясь на работу в пожилом возрасте, каждый должен быть готов к изменениям, нужно правильно расставить приоритеты и разобраться в себе, что вы хотите на самом деле. Стоит выделить несколько советов, которые помогут при трудоустройстве кандидатам старше 50 лет:

• Не стоит делать акцент работодателя на вопросы о возрасте. Более чем 57% работодателей заинтересованы хорошей квалификацией сотрудника, а не его возрастом. Необходимо делать упор в беседе на свой опыт и профессиональные навыки, концентрируйтесь на том, что умеете делать лучше всего.

• Обязательно стоит указать на свою активную жизненную позицию и работоспособность, подчеркнуть высокую степень ответственности и желание работать.

• Попробуйте продемонстрировать работодателю свой жизненный тонус и оптимизм, покажите, что вы еще полны сил и жизненной энергии, а за плечами у вас огромный опыт, который обязательно пригодиться их компании.

Не забывайте, что у вас сейчас самый чудесный возраст, когда вы необходимы друзьям и близким, ведите социально активную, продуктивную жизнь, и тогда каждый работодатель обязательно предложит вам должность в своей компании.